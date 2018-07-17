Заместитель министра здравоохранения Ульяновской области Андрей Алабин уволен после скандалов с закупками лекарств в медицинские учреждения региона. Губернатор Сергей Морозов объявил об этом накануне вечером на закрытом совещании с региональным правительством, где обсуждались меры по борьбе с коррупцией, — сообщает Интерфакс.

Кроме того, губернатор решил применить меры дисциплинарного взыскания еще к нескольким чиновникам, включая председателя правительства Александра Смекалина — из-за нарушений, выявленных по итогам декларационной кампании.