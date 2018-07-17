Северокавказский окружной военный суд начал рассматривать по существу уголовное дело гражданина Украины Павла Гриба
Он обвиняется в содействии терроризму, — сообщает ТАСС.
В начале июля суд продлил арест Гриба до 19-го декабря. Сейчас он содержится в СИЗО Ростова-на-Дону.
Комментарии3
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archibald_dandy_esquire 17 июля 2018 | 11:56
не желает ли Северокавказский окружной военный суд расследовать террористическую деятельность Р.А. Кадырова в период т.н. "чеченских войн"?
не желает, а то придётся извиняться без штанов всему Северокавказскому окружному военному суду вместе с секретарями
а вот гражданам братской Украины Северокавказский окружной военный суд легко даст "двадцаточку" за "подозрения в намерении совершить действия экстремистского или террористического характера"
ura_123 17 июля 2018 | 11:56
Поддерживал сепаратистов лугандонии?
blahovdav 17 июля 2018 | 12:05
Да тут половину рашкованских слопатоедов, начиная с плешивой крысы, жидонациста жириновского и заканчивая рядовым Емелиным с Эха нужно за поддержку терроризма сажать...Интересно, а каратели и палачи Ичкерии продолжают гордится своими побрякушками на грудЯх, выданными за убийства мирных чеченских жителей?? Их уже разжаловали и они сидят в клетках??