РФ должна выплатить 20 тысяч евро родственникам Анны Политковской в качестве компенсации морального ущерба
Российская Федерация должна выплатить 20 тысяч евро родственникам Анны Политковской в качестве компенсации морального ущерба. Такое решение принял Европейский суд по правам человека, — сообщает ТАСС.
Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома в Москве.
Комментарии3
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varangian2011 17 июля 2018 | 11:44
Не понятно только, морального вреда за что? За убийство или за его неэффективное расследование?
terens 17 июля 2018 | 11:47
А что это за практика такая. в европе выплачивают родственникам погибших от рук преступников компенсации?
sg91 17 июля 2018 | 12:12
А это родственникам всех убитых в Европе выплачивают компенсации? Или только Россию пытаются обязать? И только журналистов?
А не пойти бы ЕСПЧ на куй? Недавно присудили выплату убитым в бою в Чечне боевикам. Ну давайте Басманный суд постановит выплатить семье того камикадзе, который в Ницце по толпе проехался. А что, какая разница?
Посылать без разговоров двуличных ублюдков..