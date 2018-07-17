РФ должна выплатить 20 тысяч евро родственникам Анны Политковской в качестве компенсации морального ущерба

Российская Федерация должна выплатить 20 тысяч евро родственникам Анны Политковской в качестве компенсации морального ущерба. Такое решение принял Европейский суд по правам человека, — сообщает ТАСС.

Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома в Москве.