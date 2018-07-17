Европейский суд по правам человека взыскал с РФ компенсацию в пользу Пусси Райот по делу о хулиганстве в ХХС

Европейский суд по правам человека взыскал с России компенсацию в пользу участниц группы Пусси Райот по уголовному делу о хулиганстве в связи с акцией в храме Христа Спасителя в 2012 году. Суд присудил Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой компенсации в 16 тысяч евро, а Екатерине Самуцевич — 5 тысяч.

Кроме того, российские власти должны погасить судебные расходы в размере 11 тысяч евро.