Европейский суд по правам человека взыскал с РФ компенсацию в пользу Пусси Райот по делу о хулиганстве в ХХС
Европейский суд по правам человека взыскал с России компенсацию в пользу участниц группы Пусси Райот по уголовному делу о хулиганстве в связи с акцией в храме Христа Спасителя в 2012 году. Суд присудил Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой компенсации в 16 тысяч евро, а Екатерине Самуцевич — 5 тысяч.
Кроме того, российские власти должны погасить судебные расходы в размере 11 тысяч евро.
Комментарии14
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komiccap_nkvd 17 июля 2018 | 11:40
Россия предлагает в качестве компенсации, разрешить пусси станцевать в зрамах Ватикана, Рима, Парижа
nf5096004 17 июля 2018 | 11:46
komiccap_nkvd: А там нет такой необходимости. Чтоб быть услышанным, достаточно проголосовать или просто постоять с плакатом.
olegleon 17 июля 2018 | 11:54
nf5096004: так вчера полиция Хельсинки задержала демонстрантов незаконно?
они же хотели быть просто услышанными, а их задержали.
ematveev 17 июля 2018 | 11:56
nf5096004:
Тогда объясните мне вчерашний пролет парапланериста в Шотландии и его последующий арест?
Объясните мне поджог Павленским двери банка и его последующий арест и применение принудительного лечения?
Объясните мне "черный четверг" в апреле во Франции?
Они не знают.
Напишите им?
pavelmistery 17 июля 2018 | 12:10
komiccap_nkvd: Причем тут это? Компенсации за это:
"Суд признал, что в деле Pussy Riot были нарушены четыре статьи европейской конвенции по правам человека — о запрете пыток, праве на личную свободу и неприкосновенность, праве на справедливый суд и на свободу самовыражения."
varangian2011 17 июля 2018 | 11:41
Какая быстрая ответочка... апперкотом.
terens 17 июля 2018 | 11:44
Этот еспч судя по всему прогнут под центр влияния на политику РФ. На месте РФ я бы из еспч вышел ибо там только политика а не права человека. А своей посадкой по делу в ХСС фигуранты обязаны исключительно Марку Фэйгину который запорол дело и усугубил ситуацию хотя даже судья уже просила назвать хотя бы любое очевидное смягчающее обстоятельство чтобы провести дело по хулиганке но Марк уперся в политику и в итоге фигуранты отчалили на зону. Хорошо что этого г*****а лишили лицензии. Меньше людей будет сидеть.
galina6837 17 июля 2018 | 11:55
terens: На месте РФ я бы из еспч вышел ибо там только политика а не права человека
по Конституции источник власти в России - народ.
Компенсацию получит представитель источника власти. То есть, РФ выиграла, даже когда проиграла в суде.
Где тогда политика, если решение в пользу РФ?
Вот если бы компенсацию присудили в пользу гражданина другой страны...
sharko_2 17 июля 2018 | 12:00
terens:
/На месте РФ я бы из еспч вышел/
Обязательно передам. Завтра, бо сегодня неохота. Потерпишь?
noxepy_7_40_ 17 июля 2018 | 11:50
Выплатить мороженными курами?
serjio99 17 июля 2018 | 12:04
noxepy_7_40_: Мороженные куры в мобилизационном запасе. Денег нет. Значит фьючерсами на поставку какого-то объема нефти, газа или леса-кругляка.
Это если честно захотим выполнить требование о выплате компенсации девчонкам и самому ЕСПЧ .
mystar 17 июля 2018 | 12:00
Лучше бы медвежат изображали. Им это как то ближе по духу и по названию.
soldat777 17 июля 2018 | 12:05
А главное, как вовремя. И Павленскому компенсацию за прибитые яички.
yuryr 17 июля 2018 | 12:08
За брак в работе судебной СИСТЕМЫ страны расплачиваются ВСЕ россияне, большинство из которых поддерживают Гаранта-хозяина этой системы. Пожалуй, что на 86% это справедливо :-(