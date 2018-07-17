В день открытия авиасалона «Фарнборо» в Великобритании заключено сделок почти на 50 миллиардов долларов

Однако российские компании из-за санкций на выставке практически не представлены.

Организаторы «Фарнборо» ограничили участие России из-за эмбарго Евросоюза на поставки военной техники и вооружений. Выставлять разрешили только продукцию гражданского назначения. Российскую сторону такая позиция не устроила, и крупнейшие отечественные компании оборонно-промышленного комплекса отказались от участия. Однако делегация от России все же присутствует на авиасалоне. В частности накануне представители компании «Гражданские самолеты Сухого» подписали предварительное соглашение о намерениях поставить перуанской Peruvian Airlines 20 самолетов.

Между тем, общая сумма сделок на «Фарнборо» в первый день вдвое превысила результат на открытии выставки в прошлом году. Один из самых крупных контрактов заключил в частности американский авиапроизводитель «Боинг». А компания Rolls Royce представила на авиасалоне концепт летающего такси, рассчитанного на пятерых человек.

Авиасалон «Фарнборо» — одна из крупнейших в мире специализированных выставок. Она проводится раз в два года. Авиасалон продлится до 22 июля.