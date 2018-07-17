В день открытия авиасалона «Фарнборо» в Великобритании заключено сделок почти на 50 миллиардов долларов
Однако российские компании из-за санкций на выставке практически не представлены.
Организаторы «Фарнборо» ограничили участие России из-за эмбарго Евросоюза на поставки военной техники и вооружений. Выставлять разрешили только продукцию гражданского назначения. Российскую сторону такая позиция не устроила, и крупнейшие отечественные компании оборонно-промышленного комплекса отказались от участия. Однако делегация от России все же присутствует на авиасалоне. В частности накануне представители компании «Гражданские самолеты Сухого» подписали предварительное соглашение о намерениях поставить перуанской Peruvian Airlines 20 самолетов.
Между тем, общая сумма сделок на «Фарнборо» в первый день вдвое превысила результат на открытии выставки в прошлом году. Один из самых крупных контрактов заключил в частности американский авиапроизводитель «Боинг». А компания Rolls Royce представила на авиасалоне концепт летающего такси, рассчитанного на пятерых человек.
Авиасалон «Фарнборо» — одна из крупнейших в мире специализированных выставок. Она проводится раз в два года. Авиасалон продлится до 22 июля.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
tks 17 июля 2018 | 11:20
Соглашение о намерениях это спагетти-договор.
novirusisch 17 июля 2018 | 11:23
tks: Да, оходится эжтот праздник жизни без российских компаний, и не замечает их отсутствия. Почему-то.
А договор о намерениячх не предусматривает его обязательного исполнения и санкций за неисполнение.
ematveev 17 июля 2018 | 11:49
tks:
На Airbus намекаете, который наподписывал меморандумов на треть указанной суммы?
tks 17 июля 2018 | 11:55
ematveev: Нет, на ГСС. Наверное, Суперджет уже сто раз окупился, правда же?
ura_123 17 июля 2018 | 11:53
А чем хвастать,суперджетом у которого на лету отваливается стойка шасси?
tks 17 июля 2018 | 11:57
ura_123: Это происки подлых конкурентов с Запада!!