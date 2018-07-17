Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия об ограничении сроков ознакомления с материалами дела «Седьмой студии»

Следователи считают, что сторона защиты затягивает судебный процесс.

Ранее с этим не согласился обвиняемый Кирилл Серебренников. На заседании суда режиссёр сказал, что ожидает скорейшего завершения разбирательства в суде.

Серебренников добавил, что сам процесс ознакомления с материалами проходит очень неудобным образом. Это приходится делать в небольшой комнате, где тяжело работать одновременно с множеством других людей.