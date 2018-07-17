Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия об ограничении сроков ознакомления с материалами дела «Седьмой студии»
Следователи считают, что сторона защиты затягивает судебный процесс.
Ранее с этим не согласился обвиняемый Кирилл Серебренников. На заседании суда режиссёр сказал, что ожидает скорейшего завершения разбирательства в суде.
Серебренников добавил, что сам процесс ознакомления с материалами проходит очень неудобным образом. Это приходится делать в небольшой комнате, где тяжело работать одновременно с множеством других людей.
Комментарии2
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noxepy_7_40_ 17 июля 2018 | 11:11
Ребят, а чо там с русским художником Павленским, и с жаннойдаркукраинскогонарода Савченко? Почему о них ни звука не слышно? Путин запретил?
tks 17 июля 2018 | 11:42
Да лучше вообще не давать никаких материалов! Ведь следствие не может ошибаться или что-то не доказать! Ведь Там работают святые, безгрешные люди! Подвижники, не побоюсь этого слова!