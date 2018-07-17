Президент США Дональд Трамп проигнорировал рекомендации своих советников занять жесткую позицию на переговорах с Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом пишет газета «Вашингтон Пост» со ссылкой на анонимные источники.

Издание жестко критикует Трампа, редакционная статья о саммите в Хельсинки вышла под заголовком «Трамп только что вступил в сговор с Россией. Открыто».



Сенаторы-республиканцы раскритиковали позицию и высказывания президента Дональда Трампа на его переговорах с Владимиром Путиным.

Трагической ошибкой назвал саммит в Финляндии один из старейших американских парламентариев Джон Маккейн. В его специальном заявлении говорится – цитирую – пресс-конференция в Хельсинки стала одним из самых постыдных выступлений американского президента на моей памяти. Ущерб, причиненный простодушием, самовлюбленностью, псевдоравенством, сочувствием к диктаторам президента Трампа трудно оценить. Маккейн уверен, что Трамп не только неспособен, но и не желал противостоять Путину. Тот факт, что президент присутствовал в Хельсинки с командой компетентных и патриотично настроенных советников, делает его ошибки и уступки еще более болезненными и необъяснимыми – это одно из самых позорных явлений за всю историю американских президентов, — заключил Джон Маккейн. Его однопартиец, сенатор от Аризоны Джефф Флейк добавил, что Дональд Трамп возложил ответственность за российскую агрессию на Соединенные штаты. В своем твиттере, который цитирует ТАСС, Флейк написал: «Какой стыд!».

Вчера в Хельсинки Трамп и Путин более двух часов беседовали в формате один на один, затем переговоры продолжились в расширенном составе.

Дональд Трамп рассказал, что обсудил с Владимиром Путиным множество тем на переговорах в Хельсинки. В том числе, Ближний Восток, КНДР и нераспространение ядерного оружия. По словам Трампа, Путин заверил его, что Россия не вмешивалась в американские выборы и что у него нет компромата на Трампа: «Прежде всего Путин сказал, что не было никакого сговора. Он сказал твердо, как только можно, что у них нет компромата на Трампа. Да, много лет назад я был в России, но тогда там было много бизнесменов. Да, я был успешным предпринимателем, но я был лишь одним из многих представителей бизнеса. И не стоит забывать: если бы у них что-то и было на меня, то оно бы уже стало достоянием гласности».

Сам Путин сказал американскому телеканалу Фокс-Ньюз, что у российских спецслужб просто не хватило бы ресурсов для тотальной слежки за всеми чиновниками и бизнесменами.