Дональд Трамп проигнорировал рекомендации своих советников занять жесткую позицию на переговорах с Владимиром Путиным
Президент США Дональд Трамп проигнорировал рекомендации своих советников занять жесткую позицию на переговорах с Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом пишет газета «Вашингтон Пост» со ссылкой на анонимные источники.
Издание жестко критикует Трампа, редакционная статья о саммите в Хельсинки вышла под заголовком «Трамп только что вступил в сговор с Россией. Открыто».
Сенаторы-республиканцы раскритиковали позицию и высказывания президента Дональда Трампа на его переговорах с Владимиром Путиным.
Трагической ошибкой назвал саммит в Финляндии один из старейших американских парламентариев Джон Маккейн. В его специальном заявлении говорится – цитирую – пресс-конференция в Хельсинки стала одним из самых постыдных выступлений американского президента на моей памяти. Ущерб, причиненный простодушием, самовлюбленностью, псевдоравенством, сочувствием к диктаторам президента Трампа трудно оценить. Маккейн уверен, что Трамп не только неспособен, но и не желал противостоять Путину. Тот факт, что президент присутствовал в Хельсинки с командой компетентных и патриотично настроенных советников, делает его ошибки и уступки еще более болезненными и необъяснимыми – это одно из самых позорных явлений за всю историю американских президентов, — заключил Джон Маккейн. Его однопартиец, сенатор от Аризоны Джефф Флейк добавил, что Дональд Трамп возложил ответственность за российскую агрессию на Соединенные штаты. В своем твиттере, который цитирует ТАСС, Флейк написал: «Какой стыд!».
Вчера в Хельсинки Трамп и Путин более двух часов беседовали в формате один на один, затем переговоры продолжились в расширенном составе.
Дональд Трамп рассказал, что обсудил с Владимиром Путиным множество тем на переговорах в Хельсинки. В том числе, Ближний Восток, КНДР и нераспространение ядерного оружия. По словам Трампа, Путин заверил его, что Россия не вмешивалась в американские выборы и что у него нет компромата на Трампа: «Прежде всего Путин сказал, что не было никакого сговора. Он сказал твердо, как только можно, что у них нет компромата на Трампа. Да, много лет назад я был в России, но тогда там было много бизнесменов. Да, я был успешным предпринимателем, но я был лишь одним из многих представителей бизнеса. И не стоит забывать: если бы у них что-то и было на меня, то оно бы уже стало достоянием гласности».
Сам Путин сказал американскому телеканалу Фокс-Ньюз, что у российских спецслужб просто не хватило бы ресурсов для тотальной слежки за всеми чиновниками и бизнесменами.
Комментарии41
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parasuk_ 17 июля 2018 | 11:06
А ехидный путин пригласил всех желающих в американском конгрессе поставить его в жесткую позицию на спаринг :)
gordy 17 июля 2018 | 11:14
"Дональд Трамп проигнорировал рекомендации своих советников зажать жесткую позицию на переговорах с Владимиром Путиным"
Сколько ни говори, что компромата на него нет, но факты говорят об обратном: иначе, отчего сдулся?
noxepy_7_40_ 17 июля 2018 | 11:20
gordy: Точно, котик. Пусть всякие умники мне толкуют о том, что Земля крутится вокруг Солнца. А вот хрена там! Факты говорят об обратном. Иначе чего оно каждый день по небу ходит, ага?
honduras_na_colime 17 июля 2018 | 11:33
noxepy_7_40_: Удило, ваше солнце - ботоксное, ныряющее за амфорами и летающее со стерхами. Не путай картину мира, можешь единственную извилину совсем выпрямить.
Есть известный анек о том, почему женщин неохотно берут в армию.
А ответ таков: солдат по команде "ложись!" должен упасть на живот и быть готовым к бою, а женщина а таких случаях падает на спину и готовится к чему-то совершенно другому.
Это я к тому, что куратор Плюгавый сказал агенту Рыжему нечто вроде "ложись!", рассчитывая на простое содействие.
Но агент Рыжий воспринял эту команду по-женски, а остальное пересказывать не надо - все всё видели.
И да, клоун в портянках, чему ты радуешься?
Самый ценный агент россияснкого гестапо скоро будет зачмырён своими же - каков от этот прок вашей углеводородине?
Уже дошло или ещё добавить?
novirusisch 17 июля 2018 | 11:34
noxepy_7_40_: Отрицание Трампом компромата на него 3у Путина и епризывание в свидетели этого самого ПУТИНА ТОЛЬКО ПОДЧЕРКИВАЕТ СЛАБОСТЬ ПОЗИЦИИ САМОГО ТРАМПА.
ПОЭТОМУ ЕМУ УЖЕ НЕ ВЕРЯТ ДАЖЕ В ЕГО АДМИНИСТРАЦИИ И ЛИШИЛИ ПРАВА ПОДПИСИ.
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Перед саммитом представители администрации США призывали европейских союзников «не беспокоиться», рассказали The Washington Post дипломатические источники. По их словам, Белый дом утверждал, что по итогам переговоров никаких договоренностей между Трампом и Путиным заключено не будет.
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Председатель сенатского Комитета по иностранным делам Боб Коркер, отвечая в Капитолии на вопросы группы журналистов, выразил сильное разочарование позицией президента США Дональда Трампа на встрече в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, факт вмешательства России в американские выборы не подлежит сомнению и спецслужбы не давали президенту никакого повода сомневаться в обоснованности выводов о роли Москвы.
Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан также заявил, что факт вмешательства России в американские выборы 2016 года установлен спецслужбами.
Таким образом оба политика, не дожидаясь прибытия Трампа из Хельсинки в Вашингтон, поспешили отмежеваться от его позиции, публично высказанной на саммите с Владимиром Путиным.
Кстати, ЦРУ лишило главного советника Трампа допуска к особо секретным докуменьтам и Трамп не осмелился возразить. Проглотил.
О него уже ноги стали вытирать.
tararabumbia 17 июля 2018 | 11:25
gordy: gordy: Трамп сдулся из-за отсутствия яиц. Так же жалки были и Буш с Обамой, вспомните.
romashka__ 17 июля 2018 | 11:35
«Казалось, что он [Трамп] и Путин читали из одного текста, когда президент [Трамп] сделал осознанный выбор защищать тирана от справедливых вопросов свободной прессы и предоставить Путину неоспоримую платформу, чтобы извергать пропаганду и ложь на весь мир», - сказал сенатор Маккейн, назвав встречу "трагической ошибкой".
Как ни крути, наш несменяемый показал своё истинное лицо.
tks 17 июля 2018 | 12:10
tararabumbia: А у кого они железные?
noxepy_7_40_ 17 июля 2018 | 11:07
"Будете плакать кровавыми слезами, вспоминая Обаму" А. Троицкий
"Трамп не Хиллари, согнёт Россию в бараний рог" Е. Альбац
tvitov66 17 июля 2018 | 11:15
noxepy_7_40_: вам в методичку уже напИсали возлюбить пиндосию? Тогда что изменилось?
noxepy_7_40_ 17 июля 2018 | 11:17
tvitov66: А разве вам в ваших методичках ещё не объяснили, что пишут в чужих методичках?
parasuk_ 17 июля 2018 | 11:15
noxepy_7_40_: таки да. ждем еще аркашу бабченко на абрамсе :)
tks 17 июля 2018 | 11:30
parasuk_: "Абрамс" барахло. "Меркава" круче.
tks 17 июля 2018 | 12:13
noxepy_7_40_: Странные вы люди: когда Трамп подписывал "санкционные" законы, вы тут визжали, колотясь в падучей, какое же подлое ЧМО это Трамп ;))) а теперь снова в воздухе переобуваетесь ;')))
mikhail_spb_ 17 июля 2018 | 11:09
Возможно, Трамп повторяет ошибку европейских политиков, которые занимались умиротворением гитлера.
noxepy_7_40_ 17 июля 2018 | 11:14
mikhail_spb_: Какая такая "ошибка", барсучёныш? Такие дяди не ошибаются)))) Тонкий расчёт, отбросили основных соперников лет на дцать назад, ничего более.
tvitov66 17 июля 2018 | 11:17
mikhail_spb_: мы не знаем что было на переговорах тет-а-тет, нашТрамп любит наехать, а потом откатить ... ИМХО тот самый откат мы и наблюдали воочию
tks 17 июля 2018 | 11:10
Какая интересная спагетти-инфа от обоих пошла.
olegleon 17 июля 2018 | 11:12
"пресс-конференция в Хельсинки стала одним из самых постыдных выступлений американского президента на моей памяти. "
постыдно то, что человек, убивавший детей и женщин, смог стать сенатором в демократическом государстве
tks 17 июля 2018 | 11:16
olegleon: Это вы сенатора Клинцевича или депутата Шаманова имеете ввиду? Или обоих сразу?
olegleon 17 июля 2018 | 11:18
tks: а они переехали в демократическое государство?? и давно??
tks 17 июля 2018 | 11:23
olegleon: Наверное, со вчерашнего дня. Как только ваш сказал, что путинская Россия это демократическое государство.
olegleon 17 июля 2018 | 11:46
tks: а сенаторами они тоже вчера стали?
или вернёмся к Маккейну и его наглости. человек убивал детей и женщин, а сейчас про свою память что-то говорит.
или он не понимает, что постыдно убивать детей, а не выступления на пресс-конференции
tks 17 июля 2018 | 12:03
olegleon: Здорово вы таки образом з-д ас силовиков из ФС приложили. Отличное зеркальце ;')))
platonnekafrin 17 июля 2018 | 11:14
Проигнорировал "зажать"?! А по-моему, он так зажал, что светочи проктологии в шоке, а у Трампа взгляд теперь вечно испуганный. Зато наш Вовчик в облегчении. Ведь, если бы его учителя заплечных дел увидели, на что способен даже неспособный ученик, они бы в гробу заворочались.
greko 17 июля 2018 | 11:18
Зажали общечеловеков, как кота поперёк живота. Футбол, Макрон, Трамп, всё получаецца у ВВП. Страна радуецца, мир счастлив, либералы в ауте. Я доволен.
tks 17 июля 2018 | 11:28
greko: Ясен перец, что всё получается у вечно бесстыже врущего. Врите дальше, продолжайте строить песочную крепость ;')))
noxepy_7_40_ 17 июля 2018 | 11:29
tks: А у них негров вешают?))))))))))))))))))))))))
tks 17 июля 2018 | 12:08
noxepy_7_40_: Насчет негров, а также индейцев вам, как присяжному суда Линча и спецу по геноцидам, виднее ;)))
ueub 17 июля 2018 | 11:18
трамп агент кремля...
noxepy_7_40_ 17 июля 2018 | 11:25
ueub: Не он один, котик, не он один...
Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа стала сигналом того, что глобальные вызовы можно решить только через диалог. Об этом написал канцлер Австрии Себастьян Курц в своем аккаунте в Twitter.
«Особенно в отношении ядерного разоружения и мирного решения сирийского конфликта при соблюдении интересов безопасности Израиля необходимо усиленное сотрудничество двух сверхдержав — США и России», — написал Курц.
yralez 17 июля 2018 | 11:19
Рыжий ражий просто обалдел от беспардонного вранья чекиста.
Рыжий с такими не сталкивался, он ведь с лидерами разговаривал ранее, а договариваться с гопником-бандитом, не моргающем при голимом вранье, не получилось.
tks 17 июля 2018 | 11:25
yralez: Хулиган проиграл бандиту!
vlabumur 17 июля 2018 | 11:22
Русский с китайцем братья навек,
Крепнет единство народов и рас.
Плечи расправил простой человек,
С песней шагает простой человек,
Сталин и Мао слушают нас.
Сейчас хоть дружбу навек не обещают и то хорошо.
tararabumbia 17 июля 2018 | 11:23
Трамп выглядел кроликом перед удавом. Это очевидно всему миру. Саммиты Рейган-Горбачев, Клинтон-Ельцин смотрелись еще боле менее на равных. Но после прихода Путина американские президенты выглядят удручающе. Неудивительно, что фамилией Путин называют детей по всему миру.
vasya_von_smetankin 17 июля 2018 | 11:27
Конечно, Владимир Владимирович говорит правду.
Разве он когда-то вообще, врал?
vinny_vega 17 июля 2018 | 11:41
https://www.theguardian.com/commentisfree/picture/2018/jul/17/steve-bells-if-putin-takes-a-slice-out-of-trump
neyexo 17 июля 2018 | 11:41
Советники меняются раз в три месяца - зачем их слушать?
Скарамуччи пробыл в БД всего 10 дней
greeg1 17 июля 2018 | 11:53
Господин Маккейн.
Успокойтесь. Единственная ошибка Президента Трампа заключается в том, что он, как и Вы, является стопроцентным американцем, искренне и от всего сердца любящим свою страну. За год своего правления он сделал для страны больше, чем все демократы вместе взятые за последнее десятилетие. Бьюсь об заклад, что будь Вы на месте Трампа в такой же ситуации, вы бы тоже ничего от путина не добились и покинули переговоры с таким же позором. Сдаётся мне, что Вы, как и Трамп, ни разу не задумывались о том, что страны Запада и Востока, с которыми имел дело Трамп исповедуют свои культурные, исторические и религиозные ценности тесно связанные в одну национально-мировоззренческую философию. А это уже система, с которой можно и нужно договариваться о чём угодно. Чего не скажешь о России и её правителях. Ибо в Кремле джентльмены отродясь не водились.
P.S. На Вашем месте я бы в эти минуты оказал полную поддержку Президенту Трампу используя весь свой авторитет и влияние.
nikolaitschi 17 июля 2018 | 11:58
Только фондовый рынок России отреагировал правильно на встречу в Хельсинки. Он стремительно падает. Люди, вкладывающие свои деньги в Россию все поняли! . Встретились два болтуна и разошлись два болтуна!
mila635 17 июля 2018 | 12:01
Как можно верить человеку, который всегда врет?