В Министерстве труда отмечают снижение уровня официальной безработицы в России
Сейчас в стране 694 тысячи безработных. При этом рост безработицы отмечен в Башкирии. Дагестане, Татарстане, в Архангельской и Омской областях, а также в Севастополе, — сообщает Интерфакс.
Комментарии1
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malanoff 17 июля 2018 | 10:42
Никто в стране не знает , как считается безработица в России. Если считать по получающим пособие по безработице , то это сплошная фикция. После нескольких безуспешных попыток устроить вас дворником , вас удаляют из числа получающих пособие. А в большинстве случаев просто не ставят на учет. Вывсёврёте.