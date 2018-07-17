Правительство РФ может получить право устанавливать отдельный платеж при покупках в зарубежных интернет-магазинах

Правительство России может получить право устанавливать для физических лиц отдельный платеж при покупке товаров в зарубежных интернет-магазинах. Такие поправки внесены ко второму чтению законопроекта о таможенном регулировании. Дата второго чтения пока не определена, — сообщает издание Медуза.

Сейчас без уплаты пошлины можно покупать в интернет-магазинах товары на общую сумму не более тысячи евро и общим весом не более 31 килограмма на человека в месяц.