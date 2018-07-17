Комиссар Совета Европы по правам человека просит Генпрокурора России освободить из-под стражи Оюба Титиева
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович просит Генпрокурора России освободить из-под стражи главу грозненского Мемориала Оюба Титиева. Как напоминает Миятович, российский омбудсмен Татьяна Москалькова и глава СПЧ Михаил Федотов предлагали перенести рассмотрение дела в другой регион — это указывает на наличие сомнений в соблюдении прав Титиева, если дело останется в Чеченской республике, — подчеркивает комиссар Совета Европы.
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sg91 17 июля 2018 | 10:42
Оствободите художника Павленского, нелюди!!! Свободу политическим узникам Евросоюза!!
Или можно поменять этого мудака. На Пусси Райт. В смысле они забирают его и этих блядей с условием что они НИКОГДА на пушечный выстрел не приближаются к России..