Президент США Дональд Трамп считает ядерную проблему самой важной из существующих в современном мире

Об этом он сказал в интервью телеканалу Фокс-Ньюз. По словам Трампа, Россия и США, которые обладают 90 процентами ядерного потенциала, «начали что-то делать». Он подчеркнул, что для решения этой проблемы есть время и нет никакой спешки.

Ранее Трамп объявил, что заручился поддержкой российского президента в решении кризиса на Корейском полуострове.