Президент США Дональд Трамп считает ядерную проблему самой важной из существующих в современном мире
Об этом он сказал в интервью телеканалу Фокс-Ньюз. По словам Трампа, Россия и США, которые обладают 90 процентами ядерного потенциала, «начали что-то делать». Он подчеркнул, что для решения этой проблемы есть время и нет никакой спешки.
Ранее Трамп объявил, что заручился поддержкой российского президента в решении кризиса на Корейском полуострове.
Комментарии2
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olegleon 17 июля 2018 | 10:40
ничего это глупый Трамп не понимает! самая важная проблема это освободить великого украинского режиссёра Сенцова!
vlabumur 17 июля 2018 | 10:41
- Будет ли новая всемирная война? - Войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется. ...
Сколько себя помню а мне 61 все время идет борьба за мир,а воины и конфликты не останавливаются на земле не на минуту.