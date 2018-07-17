Глава Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в современной истории по версии агентства Bloomberg
Его состояние превышает ВВП некоторых стран.
Джефф Безос стал «богаче, чем кто бы то ни было на земле, по крайней мере, с 1982 года, когда «Форбс» впервые опубликовал свой рейтинг богатейших людей», отмечает Bloomberg. «Форбс» эту оценку подтверждает. Как отмечает РБК, капитал Безоса превышает ВВП Грузии, Монголии, Эстонии и Армении вместе взятых. Свое состояние миллиардер заработал, основав компанию Amazon.com, которая сейчас является крупнейшим интернет-магазином в мире. Кроме того, он владеет аэрокосмической компанией Blue Origin и издательским домом The Washington Post. Состояние Безоса оценивается в 150 миллиардов долларов и бьет рекорд, который в конце 90-х установил основатель Microsoft Билл Гейтс. Он в списке агентства Bloomberg занимает второе место. Отмечается, что Гейтс вполне мог бы потеснить Безоса с вершины рейтинга, если бы не передавал деньги на благотворительность. Тройку богатейших людей планеты замыкает инвестор Уоррен Баффет.
Самым состоятельным россиянином в рейтинге Bloomberg остается глава сталилитейной компании НЛМК Владимир Лисин.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
polsan 17 июля 2018 | 10:12
Гейтс вполне мог бы потеснить Безоса с вершины рейтинга, если бы не передавал деньги на благотворительность.
Вот в чём разница!! И ещё и в том, что Деятельность этой компании не так уж безупречна и её обвиняют в уклонении от уплаты налогов в полной мере и не раз писали в западной прессе об использовании на складах рабского труда гастарбайтеров в Италии, Испании и Германии .
olegleon 17 июля 2018 | 10:17
"состояние превышает ВВП"
- тебе нравится красное или сладкое?
так может сравнивать его состояние (имущество, накопления и т.д.) с состоянием государств (имущество, накопления и т.д)
sg91 17 июля 2018 | 10:39
Тем обеднее будет вешаться, когда акции из просот циферок превратятся просто в фикцию..
Береза вон тоже был богаче некоотрых стран, где Манданы заказывал. И где он сейчас? Собственно как и те некоторые страны )))