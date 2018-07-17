Глава Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в современной истории по версии агентства Bloomberg

Его состояние превышает ВВП некоторых стран.

Джефф Безос стал «богаче, чем кто бы то ни было на земле, по крайней мере, с 1982 года, когда «Форбс» впервые опубликовал свой рейтинг богатейших людей», отмечает Bloomberg. «Форбс» эту оценку подтверждает. Как отмечает РБК, капитал Безоса превышает ВВП Грузии, Монголии, Эстонии и Армении вместе взятых. Свое состояние миллиардер заработал, основав компанию Amazon.com, которая сейчас является крупнейшим интернет-магазином в мире. Кроме того, он владеет аэрокосмической компанией Blue Origin и издательским домом The Washington Post. Состояние Безоса оценивается в 150 миллиардов долларов и бьет рекорд, который в конце 90-х установил основатель Microsoft Билл Гейтс. Он в списке агентства Bloomberg занимает второе место. Отмечается, что Гейтс вполне мог бы потеснить Безоса с вершины рейтинга, если бы не передавал деньги на благотворительность. Тройку богатейших людей планеты замыкает инвестор Уоррен Баффет.

Самым состоятельным россиянином в рейтинге Bloomberg остается глава сталилитейной компании НЛМК Владимир Лисин.