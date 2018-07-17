Российский футбольный союз проведет переговоры о продлении контракта с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым

Российский футбольный союз проведет переговоры о продлении контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Произойдет это после того, как итоги чемпионата мира подведет сперва технический комитет, а затем и исполком Российского футбольного союза. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер правительства России Виталий Мутко, который добавил, что это будет сделано в кратчайшие сроки. Он полагает, что Черчесов получил на чемпионате мира колоссальный опыт и за него говорит и результат. Сборная России впервые в своей истории не только вышла из группы, но и пробилась в четвертьфинал чемпионата мира, где проиграла будущим финалистам – хорватам. Мутко также сказал, что не считает показанную игру потолком футболистов сборной России и добавил, что всегда верил в наших игроков.

Станислав Черчесов руководит сборной России с 2016 года, когда он принял команду после провального чемпионата Европы 2016 года