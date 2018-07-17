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10:02, 17 июля 2018

Путин утверждает, что в видеоролике с демонстрацией новых российских ракет не было воображаемой атаки на Флориду

Президент Путин утверждает, что в видеоролике с демонстрацией новых российских ракет не было воображаемой атаки на Флориду. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Фокс-Ньюз.

Ролик показали во время выступления Путина перед Федеральным Собранием в марте. Тогда же в Кремле заявили, что в инфографике использовались абсолютно условные очертания, и  о конкретных странах речь не идет.

Комментарии

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oprswen 17 июля 2018 | 10:08

у куйла невероятные способности включать дурака и прикидываться шлангом.

Когда вторгались в Украину по лесополосе - там наверное тоже не было таблички "Украина". Да, лживое куйло?

nampuom_nugopaxu 17 июля 2018 | 10:12

oprswen: пуйло тоже россиянин. Ну не может он быть не лживым, сей гордый статус не позволяет.

gordy 17 июля 2018 | 10:27

"Путин утверждает, что в видеоролике с демонстрацией новых российских ракет не было воображаемой атаки на Флориду"

Как он докажет, что это не было заложено в полётном задании?

parasuk_ 17 июля 2018 | 10:17

oprswen: не ной, глупый хохол, подарил вас трамп путину как цирковых обезьянок :)

luger_max_otto 17 июля 2018 | 10:31

Да, Путин мало знаком с трудами Бисмарка, иначе понял бы, что "Глупость- бесценный дар Божий, но нельзя им злоупотреблять" относится ко многим его заявлениям.

mikhail_spb_ 17 июля 2018 | 10:08


Да и самих ракет у него нет, а есть только мультик невысокого качества.

noxepy_7_40_ 17 июля 2018 | 10:12

mikhail_spb_: Мелко мыслите, товарищ, не глубоко совсем! Берите больше - а есть ли сам Путин?

sskull 17 июля 2018 | 10:09

И без подписи все обосрались...
А если бы подписали?)))

(комментарий скрыт)

ansata 17 июля 2018 | 10:11

Оправдание на уровне детского сада.

anticolonel 17 июля 2018 | 10:40

ansata: Но глаза-то честные!

ematveev 17 июля 2018 | 10:42

ansata:

===
Истребители F-16 в составе 64-й учебной эскадрильи штата Невада в США, которые используются в качестве имитации условного противника, перекрасили по новой цветовой схеме. Специалисты сразу же в ней узнали копию российского камуфляжа самолётов Су-35 ВКС России, отметило издание Air Force Times.
Новый камуфляж учебных моделей повторяет как бело-синюю цветовую схему, так и красные звёзды на крыльях.
===

А в целом США, конечно, очень политкорректны.

olegleon 17 июля 2018 | 10:12

"К.Уоллес: Там было написано «Флорида».

В.Путин: Нет, там не было написано «Флорида». Это неправда. Посмотрите еще раз и повнимательнее. Там не было написано «Флорида». "

так кто прав?

azt 17 июля 2018 | 10:15

olegleon: Есть же видео, смотрите.

zurrog_ 17 июля 2018 | 10:22

olegleon: Кстати, на Путине, также, не написано "Путин". Можно посмотреть повнимательнее. Нет. Не написано. Значит, возможно, это Вася Копылов. Или Серёга Печёнкин. Или Микки Маус. Вот ведь что.

azt 17 июля 2018 | 10:33

zurrog_: А журналист утверждает написано.

zurrog_ 17 июля 2018 | 10:14

Врёт, как баба блудливая. Какой же он гнусный и отвратительный человечек.

specsalos 17 июля 2018 | 10:25

zurrog_: Если россияне столько лет терпят у себя во главе такое мелкое, брехливое и подлое чмо, значит и сами такие же.
А некоторые, так вообще за 30 сребреников его вылизывают во всех местах.

vlabumur 17 июля 2018 | 10:34

zurrog_: Какой же он гнусный и отвратительный человечек.
+++++++++++++++++++++++++++++++
Да обычный человек.Заурядный,серый.
работа такая,представлять режим который американский сенатор считает мафиозным.

platonnekafrin 17 июля 2018 | 10:20

Он даже не майор, он попросту дошкольник.

dew_point 17 июля 2018 | 10:23

Самое забавное что этот кусок агамия из нагло спи... с другой анимации, американского производства хрен какого лохматого года выпуска.
Им даже оригинальную анимацию нарисовать лень. Совсем уже охренели.

aallttoo 17 июля 2018 | 10:23

Пересидент вроде как.
Страны какой-никакой.
А выглядит как престарелый дошкольник из асоциальной семьи

isnowanaarene 17 июля 2018 | 10:35

Подарите ему кто-нибудь этот ролик.

weeta 17 июля 2018 | 10:37

Ну вот какой смысл задавать вопросы человеку, который не говорит ни слова правды? Наивные люди.

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