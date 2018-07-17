Президент Путин утверждает, что в видеоролике с демонстрацией новых российских ракет не было воображаемой атаки на Флориду. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Фокс-Ньюз.

Ролик показали во время выступления Путина перед Федеральным Собранием в марте. Тогда же в Кремле заявили, что в инфографике использовались абсолютно условные очертания, и о конкретных странах речь не идет.