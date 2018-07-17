Путин утверждает, что в видеоролике с демонстрацией новых российских ракет не было воображаемой атаки на Флориду
Президент Путин утверждает, что в видеоролике с демонстрацией новых российских ракет не было воображаемой атаки на Флориду. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Фокс-Ньюз.
Ролик показали во время выступления Путина перед Федеральным Собранием в марте. Тогда же в Кремле заявили, что в инфографике использовались абсолютно условные очертания, и о конкретных странах речь не идет.
Комментарии23
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oprswen 17 июля 2018 | 10:08
у куйла невероятные способности включать дурака и прикидываться шлангом.
Когда вторгались в Украину по лесополосе - там наверное тоже не было таблички "Украина". Да, лживое куйло?
nampuom_nugopaxu 17 июля 2018 | 10:12
oprswen: пуйло тоже россиянин. Ну не может он быть не лживым, сей гордый статус не позволяет.
gordy 17 июля 2018 | 10:27
"Путин утверждает, что в видеоролике с демонстрацией новых российских ракет не было воображаемой атаки на Флориду"
Как он докажет, что это не было заложено в полётном задании?
parasuk_ 17 июля 2018 | 10:17
oprswen: не ной, глупый хохол, подарил вас трамп путину как цирковых обезьянок :)
luger_max_otto 17 июля 2018 | 10:31
Да, Путин мало знаком с трудами Бисмарка, иначе понял бы, что "Глупость- бесценный дар Божий, но нельзя им злоупотреблять" относится ко многим его заявлениям.
mikhail_spb_ 17 июля 2018 | 10:08
Да и самих ракет у него нет, а есть только мультик невысокого качества.
noxepy_7_40_ 17 июля 2018 | 10:12
mikhail_spb_: Мелко мыслите, товарищ, не глубоко совсем! Берите больше - а есть ли сам Путин?
sskull 17 июля 2018 | 10:09
И без подписи все обосрались...
А если бы подписали?)))
ansata 17 июля 2018 | 10:11
Оправдание на уровне детского сада.
anticolonel 17 июля 2018 | 10:40
ansata: Но глаза-то честные!
ematveev 17 июля 2018 | 10:42
ansata:
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Истребители F-16 в составе 64-й учебной эскадрильи штата Невада в США, которые используются в качестве имитации условного противника, перекрасили по новой цветовой схеме. Специалисты сразу же в ней узнали копию российского камуфляжа самолётов Су-35 ВКС России, отметило издание Air Force Times.
Новый камуфляж учебных моделей повторяет как бело-синюю цветовую схему, так и красные звёзды на крыльях.
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А в целом США, конечно, очень политкорректны.
olegleon 17 июля 2018 | 10:12
"К.Уоллес: Там было написано «Флорида».
В.Путин: Нет, там не было написано «Флорида». Это неправда. Посмотрите еще раз и повнимательнее. Там не было написано «Флорида». "
так кто прав?
azt 17 июля 2018 | 10:15
olegleon: Есть же видео, смотрите.
zurrog_ 17 июля 2018 | 10:22
olegleon: Кстати, на Путине, также, не написано "Путин". Можно посмотреть повнимательнее. Нет. Не написано. Значит, возможно, это Вася Копылов. Или Серёга Печёнкин. Или Микки Маус. Вот ведь что.
azt 17 июля 2018 | 10:33
zurrog_: А журналист утверждает написано.
zurrog_ 17 июля 2018 | 10:14
Врёт, как баба блудливая. Какой же он гнусный и отвратительный человечек.
specsalos 17 июля 2018 | 10:25
zurrog_: Если россияне столько лет терпят у себя во главе такое мелкое, брехливое и подлое чмо, значит и сами такие же.
А некоторые, так вообще за 30 сребреников его вылизывают во всех местах.
vlabumur 17 июля 2018 | 10:34
zurrog_: Какой же он гнусный и отвратительный человечек.
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Да обычный человек.Заурядный,серый.
работа такая,представлять режим который американский сенатор считает мафиозным.
platonnekafrin 17 июля 2018 | 10:20
Он даже не майор, он попросту дошкольник.
dew_point 17 июля 2018 | 10:23
Самое забавное что этот кусок агамия из нагло спи... с другой анимации, американского производства хрен какого лохматого года выпуска.
Им даже оригинальную анимацию нарисовать лень. Совсем уже охренели.
aallttoo 17 июля 2018 | 10:23
Пересидент вроде как.
Страны какой-никакой.
А выглядит как престарелый дошкольник из асоциальной семьи
isnowanaarene 17 июля 2018 | 10:35
Подарите ему кто-нибудь этот ролик.
weeta 17 июля 2018 | 10:37
Ну вот какой смысл задавать вопросы человеку, который не говорит ни слова правды? Наивные люди.