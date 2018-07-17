В США задержана гражданка России Мария Бутина

Ее обвиняют в попытках развивать связи с физическими лицами и организациями в США с целью продвижения интересов Российской Федерации. Право на такую деятельность имеет только официально зарегистрированный иностранный агент.

В обвинительном заключении утверждается, что в течение как минимум двух лет Бутина работала – цитирую сообщение с сайта Минюста США – по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, которое раньше было депутатом российского парламента и затем стало высокопоставленным представителем в Центральном банке России. Американская пресса предполагает, что это лицо – Александр Торшин, ныне замглавы ЦБ, отмечает РИА. Марию Бутину обвиняют в попытках развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику. Адвокат россиянки Роберт Дрисколл назвал эти обвинения раздутыми, представленными как некий сговор. В реальности, подчеркнул юрист, описан «сговор» с целью устроить дружеский ужин с группой американцев и россиян, чтобы обсудить отношения двух стран.

Слушания по делу Бутиной в окружном суде Колумбии назначены на завтра, ей грозит до пяти лет тюрьмы.