В США задержана гражданка России Мария Бутина
Ее обвиняют в попытках развивать связи с физическими лицами и организациями в США с целью продвижения интересов Российской Федерации. Право на такую деятельность имеет только официально зарегистрированный иностранный агент.
В обвинительном заключении утверждается, что в течение как минимум двух лет Бутина работала – цитирую сообщение с сайта Минюста США – по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, которое раньше было депутатом российского парламента и затем стало высокопоставленным представителем в Центральном банке России. Американская пресса предполагает, что это лицо – Александр Торшин, ныне замглавы ЦБ, отмечает РИА. Марию Бутину обвиняют в попытках развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику. Адвокат россиянки Роберт Дрисколл назвал эти обвинения раздутыми, представленными как некий сговор. В реальности, подчеркнул юрист, описан «сговор» с целью устроить дружеский ужин с группой американцев и россиян, чтобы обсудить отношения двух стран.
Слушания по делу Бутиной в окружном суде Колумбии назначены на завтра, ей грозит до пяти лет тюрьмы.
Комментарии11
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banyi2 17 июля 2018 | 10:06
Надо в ответку Латынину и Альбац привлечь )
olegleon 17 июля 2018 | 10:08
приедешь в Штаты, угостишь даму в баре выпивкой, скажешь, что ты за улучшение отношений между Америкой и Россией, а тебе "Вы имеете право хранить молчание... Вы не зарегистрировались в качестве иностранного агента". а ты то всего лишь хотел хорошо вечер провести. но незнание законов, даже таких экзотических, не интересуют спецслужбы США, т.к. им надо выполнять план по отлову "иностранных агентов"
platonnekafrin 17 июля 2018 | 10:09
Теперь ответят наши - мало не покажется.. Жителям Воронежа категрически советую не ужинать.
zik14 17 июля 2018 | 10:12
Если будет ответка от крававава терана, где же наш несгибаемый Лешка харчеваться будет???
dmitry35 17 июля 2018 | 10:13
Теперь копы будут действовать строго по инструкции.Как вы сказали? Вы хотите улучшений отношений между Россией и Штатами? Это подрыв нашего государства. Руки на капот, чтобы я их видел. Вам зачитать ваши права?
natayak 17 июля 2018 | 10:14
Попытка развивать связи с физическими лицами - это понятно. Но с целыми организациями - это же разврат, господа.
glotov 17 июля 2018 | 10:16
А то, что их Сторми нашу Орлову чмокнула в щеку - это как классифицируем?! Предлагаю требовать выдачи Сторми российской стороне.
sedoi63 17 июля 2018 | 10:17
А первую букву фамилии Бутина специально поменяли?
sg91 17 июля 2018 | 10:17
Не ходите дети, в Америку учиться...
Даже если россиянин едет за рубеж, учится там, остается работать - все равно он в душе агент ФСБ )))
А еще, о ужас!!!, она пыталась украсть секрет М1..
"американские СМИ сообщили о попытках Бутиной наладить связи с Американской стрелковой ассоциацией, в которую входят производители стрелкового оружия."
vlabumur 17 июля 2018 | 10:28
ей грозит до пяти лет тюрьмы.
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Так если по суду пусть посидит. Закон есть закон.
Так нас учит ВВ ПУТИН.
gennady_77 17 июля 2018 | 10:28
судя по фамилии, курьер буту от путина