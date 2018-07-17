Памятник заслуженному тренеру СССР Анатолию Тарасову появится в Москве

Открытие приурочено к столетию Тарасова, который родился 10 декабря 1918 года, — рассказал ТАСС трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

Установка монумента была инициирована фондом Карелина при поддержке мэра Москвы. Памятник будет установлен у станции метро ЦСКА.