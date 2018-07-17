Памятник заслуженному тренеру СССР Анатолию Тарасову появится в Москве
Открытие приурочено к столетию Тарасова, который родился 10 декабря 1918 года, — рассказал ТАСС трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.
Установка монумента была инициирована фондом Карелина при поддержке мэра Москвы. Памятник будет установлен у станции метро ЦСКА.
Комментарии1
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ruderpost 17 июля 2018 | 09:58
наконец то! а то всяким козлам ставят а великому человеку создавшему у нас хоккей места не хватало.