Ростех создал покрытия для боевой техники, которые как хамелеон мимикрируют под цвет окружающей среды
Первый образец «шлем-невидимка» скоро будет представлен на одной из выставок, — рассказал ТАСС глава госкорпорации Сергей Чемезов.
По его словам, уже получены экспериментальные образцы таких покрытий — это идеальное средство маскировки для солдат и техники, с помощью этого покрытия можно сделать невидимым даже танк.
Комментарии27
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
shicotus_live 17 июля 2018 | 09:44
Жаль , что таких накидок не было у Пусси Райт. а то выбежали на поле и..слились с газоном. Ищут пожарные, ищут милиция. Только игроки время от времени обо что то спотыкаются и матерятся)))
vasyakirin 17 июля 2018 | 09:47
shicotus_live: Да не проблема, берем маляра от шлема и пусть он красит кого угодно в цвет фона...
omichka 17 июля 2018 | 10:05
vasyakirin:
Я-то так думаю, что это для автомобилей "Каратель", будут светиться радугой при разгоне ЛГБТ
chubuk 17 июля 2018 | 09:44
Ну да, а в 2019 будет высадка космонавтов на Луну Марс, если Путин нам не врет.
molchun 17 июля 2018 | 09:45
Когда на вооружении тепловизоры никакая мимикрия не поможет. Ты будешь виден, пока твой труп не охладеет до температуры окружающей среды.
blindpew_33 17 июля 2018 | 10:02
molchun: во-первых, тут речь не про человеков, а про технику.
во-вторых, если техника такая же надувная, то вражина никогда её не обнаружит.
yralez 17 июля 2018 | 09:48
Пацаны из ОПГ рвут бюджет......то скоростной поезд до Рамдырова, то мост на Сахалин.
Борьба обостряется......за стариковский триллион.
platonnekafrin 17 июля 2018 | 09:50
В основе шлема ДНК Рогозина? И еще. Тепеть ответ "ихтаманет" будет звучать длиннее "аихтамниктоневидит"?
semen2026 17 июля 2018 | 09:52
уже получены экспериментальные образцы таких покрытий... крыл, крою и крыть буду... и этим трёхэтажным покрытием можно покрыть даже... танк!)))
chichanik 17 июля 2018 | 09:55
Эльфийский плащ ... на очереди Мифриловая рубашка...
chichanik 17 июля 2018 | 09:57
Стелс технология по Чемезову ...
compare 17 июля 2018 | 09:58
это,визуальное определение цели...а как быть,с инфракрасным,на котором основаны системы наведения средств уничтожения ж.силы и техники?
blindpew_33 17 июля 2018 | 09:59
"будет представлен на одной из выставок" - это на какой, интересно?
А так да, единственное, что могут успешно выдавать всякие Рос... (-нано, -тех и прочие распильнве конторы) - это жутко секретные "у нас есть такие приборы!"
ly4_sveta 17 июля 2018 | 10:03
Как и чекисты, во главе со своим хамелеоном, постоянно
мимикрируют под цвет окружающей среды. Они и революционеры,
и царя казнили, и попов вешали, и социализм строили, и
коммунизм, в звании коммунистов, провозгласили, и культ
развенчали, и шестидесятниками были, и застой приняли, и в
демократию влезли, как там Путин пресмыкался перед всеми(?),
и даже ворами, миллиардерами и коррупционерами стали, чего ещё
не бывало за всю историю их существования, приняв капитализм,
как родной. Прямо-таки Фениксы, постоянно возрождающиеся из пепла.
И найдётся ли на них управа хоть когда-нибудь?
doxerom 17 июля 2018 | 10:03
Шапка-невидимка, самодвижущаяся печка, золотая рыбка, что там еще в планах Ростеха... дураки на выдумки богаты.
ly4_sveta 17 июля 2018 | 10:06
Даже танк? Невидимым? А Путина? Сбежит ведь.)))
mikac 17 июля 2018 | 10:06
Шлемы это прямо в тему, главное что бы мозг нельзя было рассмотреть, хотя о чем это я, его и так критически мало, снайпер не попадет даже в упор.
pionerka Зинаида Сацкая 17 июля 2018 | 10:11
Я стесняюсь спросить, а к какой войне мы готовимся?
mr_putin 17 июля 2018 | 10:33
pionerka: а ты не стесняйся, - к Третьей Мировой, которая уже вовсю идет.
ostapbey 17 июля 2018 | 10:38
mr_putin: свой третий русский мир русские федерасты сами и рушат вместе с россиянами.
Типа как и друг России рушил свой третий рейх с фольксдойчами даже..
ostapbey 17 июля 2018 | 10:36
pionerka: pionerka: с Джеймсом Бондом..
Тот тоже свой Астон
Мартин красил невидимой краской.. Даже..
mr_putin 17 июля 2018 | 10:26
Сколько на ветке злюк от либерды, а я удовлетворен, по их постам видно что знают что это правда и это очередной прорыв российской науки и техники, но пердак от этого так подгорает что ума хватает только на злые неадекватные комментарии.
ostapbey 17 июля 2018 | 10:32
mr_putin: а федерастня завела свою Армату перед покраской в цвет детской неожиданности?? Типа как танк даже??
starokozlovicky2gus 17 июля 2018 | 10:27
Йоба-фон, йоба-мобиль уже изобретали, теперь будет еще йоба-шлем.
riots 17 июля 2018 | 10:29
ЗдОрово ! Это именно то, чего не хватает современной армии. А цена вопроса
осталась под невидимой маскировкой.
Главное не забыть где стоял замаскированный танк, а то потом и не найдёшь.
consts 17 июля 2018 | 10:32
Вот бы нам превратиться в таких нано-невидимок, чтоб родные власти нас не видели...
samkos 17 июля 2018 | 10:34
Один такая шапка-невидимка будет стоить как годовое содержание тысячи пенсионеров.