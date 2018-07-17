Ростех создал покрытия для боевой техники, которые как хамелеон мимикрируют под цвет окружающей среды

Первый образец «шлем-невидимка» скоро будет представлен на одной из выставок, — рассказал ТАСС глава госкорпорации Сергей Чемезов.

По его словам, уже получены экспериментальные образцы таких покрытий — это идеальное средство маскировки для солдат и техники, с помощью этого покрытия можно сделать невидимым даже танк.