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09:32, 17 июля 2018

Ростех создал покрытия для боевой техники, которые как хамелеон мимикрируют под цвет окружающей среды

Первый образец «шлем-невидимка» скоро будет представлен на одной из  выставок, — рассказал ТАСС глава госкорпорации Сергей Чемезов.
По его словам, уже получены экспериментальные образцы таких покрытий  — это идеальное средство маскировки для солдат и техники, с  помощью этого покрытия можно сделать невидимым даже танк.

Комментарии

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shicotus_live 17 июля 2018 | 09:44

Жаль , что таких накидок не было у Пусси Райт. а то выбежали на поле и..слились с газоном. Ищут пожарные, ищут милиция. Только игроки время от времени обо что то спотыкаются и матерятся)))

vasyakirin 17 июля 2018 | 09:47

shicotus_live: Да не проблема, берем маляра от шлема и пусть он красит кого угодно в цвет фона...

omichka 17 июля 2018 | 10:05

vasyakirin:
Я-то так думаю, что это для автомобилей "Каратель", будут светиться радугой при разгоне ЛГБТ

chubuk 17 июля 2018 | 09:44

Ну да, а в 2019 будет высадка космонавтов на Луну Марс, если Путин нам не врет.

molchun 17 июля 2018 | 09:45

Когда на вооружении тепловизоры никакая мимикрия не поможет. Ты будешь виден, пока твой труп не охладеет до температуры окружающей среды.

blindpew_33 17 июля 2018 | 10:02

molchun: во-первых, тут речь не про человеков, а про технику.
во-вторых, если техника такая же надувная, то вражина никогда её не обнаружит.

yralez 17 июля 2018 | 09:48

Пацаны из ОПГ рвут бюджет......то скоростной поезд до Рамдырова, то мост на Сахалин.
Борьба обостряется......за стариковский триллион.

platonnekafrin 17 июля 2018 | 09:50

В основе шлема ДНК Рогозина? И еще. Тепеть ответ "ихтаманет" будет звучать длиннее "аихтамниктоневидит"?

semen2026 17 июля 2018 | 09:52

уже получены экспериментальные образцы таких покрытий... крыл, крою и крыть буду... и этим трёхэтажным покрытием можно покрыть даже... танк!)))

chichanik 17 июля 2018 | 09:55

Эльфийский плащ ... на очереди Мифриловая рубашка...

chichanik 17 июля 2018 | 09:57

Стелс технология по Чемезову ...

compare 17 июля 2018 | 09:58

это,визуальное определение цели...а как быть,с инфракрасным,на котором основаны системы наведения средств уничтожения ж.силы и техники?

blindpew_33 17 июля 2018 | 09:59

"будет представлен на одной из выставок" - это на какой, интересно?
А так да, единственное, что могут успешно выдавать всякие Рос... (-нано, -тех и прочие распильнве конторы) - это жутко секретные "у нас есть такие приборы!"

ly4_sveta 17 июля 2018 | 10:03

Как и чекисты, во главе со своим хамелеоном, постоянно
мимикрируют под цвет окружающей среды. Они и революционеры,
и царя казнили, и попов вешали, и социализм строили, и
коммунизм, в звании коммунистов, провозгласили, и культ
развенчали, и шестидесятниками были, и застой приняли, и в
демократию влезли, как там Путин пресмыкался перед всеми(?),
и даже ворами, миллиардерами и коррупционерами стали, чего ещё
не бывало за всю историю их существования, приняв капитализм,
как родной. Прямо-таки Фениксы, постоянно возрождающиеся из пепла.
И найдётся ли на них управа хоть когда-нибудь?

doxerom 17 июля 2018 | 10:03

Шапка-невидимка, самодвижущаяся печка, золотая рыбка, что там еще в планах Ростеха... дураки на выдумки богаты.

ly4_sveta 17 июля 2018 | 10:06

Даже танк? Невидимым? А Путина? Сбежит ведь.)))

mikac 17 июля 2018 | 10:06

Шлемы это прямо в тему, главное что бы мозг нельзя было рассмотреть, хотя о чем это я, его и так критически мало, снайпер не попадет даже в упор.

pionerka Зинаида Сацкая 17 июля 2018 | 10:11

Я стесняюсь спросить, а к какой войне мы готовимся?

mr_putin 17 июля 2018 | 10:33

pionerka: а ты не стесняйся, - к Третьей Мировой, которая уже вовсю идет.

ostapbey 17 июля 2018 | 10:38

mr_putin: свой третий русский мир русские федерасты сами и рушат вместе с россиянами.
Типа как и друг России рушил свой третий рейх с фольксдойчами даже..

ostapbey 17 июля 2018 | 10:36

pionerka: pionerka: с Джеймсом Бондом..
Тот тоже свой Астон
Мартин красил невидимой краской.. Даже..

mr_putin 17 июля 2018 | 10:26

Сколько на ветке злюк от либерды, а я удовлетворен, по их постам видно что знают что это правда и это очередной прорыв российской науки и техники, но пердак от этого так подгорает что ума хватает только на злые неадекватные комментарии.

ostapbey 17 июля 2018 | 10:32

mr_putin: а федерастня завела свою Армату перед покраской в цвет детской неожиданности?? Типа как танк даже??

starokozlovicky2gus 17 июля 2018 | 10:27

Йоба-фон, йоба-мобиль уже изобретали, теперь будет еще йоба-шлем.

riots 17 июля 2018 | 10:29

ЗдОрово ! Это именно то, чего не хватает современной армии. А цена вопроса
осталась под невидимой маскировкой.
Главное не забыть где стоял замаскированный танк, а то потом и не найдёшь.

consts 17 июля 2018 | 10:32

Вот бы нам превратиться в таких нано-невидимок, чтоб родные власти нас не видели...

samkos 17 июля 2018 | 10:34

Один такая шапка-невидимка будет стоить как годовое содержание тысячи пенсионеров.

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