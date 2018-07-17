Доследственная проверка проводится в Туве по факту отравления в Кызыле
По данным СК, к врачам обратились 53 человека, в том числе 10 детей — они ели шаурму в одном из заведений Кызыла.
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По данным СК, к врачам обратились 53 человека, в том числе 10 детей — они ели шаурму в одном из заведений Кызыла.
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