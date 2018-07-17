Директора Биробиджанского психоневрологического интерната уволили из-за смерти больных
Директора Биробиджанского психоневрологического интерната уволили из-за смерти больных, — сообщается на официальном портале органов власти Еврейской автономной области. С 19 марта по 5-е мая в интернате скончались 10 пациентов. У троих подтвердился диагноз грипп, остальные умерли от пневмонии.
Комментарии6
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kochar 17 июля 2018 | 09:41
За смерть десятков больных всего лишь увольняют.
О как.
grazschdanin 17 июля 2018 | 09:54
Директора Биробиджанского психоневрологического интерната уволили из-за смерти больных, — сообщается на официальном портале органов власти Еврейской автономной области. С 19 марта по 5-е мая в интернате скончались 10 пациентов. У троих подтвердился диагноз грипп, остальные умерли от пневмонии.
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Нет ли в этом антисисимизьму?
vetsurgeon 17 июля 2018 | 10:11
grazschdanin: заговор, мать его...
yralez 17 июля 2018 | 09:55
Вот такие гады, типа пациентов, портят статистику , а страдают невинные люди.
А что будет, если старики в РФ назло станут откидываться , не доживая до пенсии ?
Неужели пострадают ребята из Правительства, ГД. СФ ?
А накажет их Чекист ?
И у своих пацанов вырвет стариковский триллион изо рта и со своего счета ?
nenepaletz 17 июля 2018 | 10:04
Врач, или хотя бы фельдшер в т. н. Медицинском учреждении были?
vladimirbelarus 17 июля 2018 | 10:06
Директор "Смерть". Врачей за это сажают, а у директора всего лишь халатность.