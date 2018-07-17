Директора Биробиджанского психоневрологического интерната уволили из-за смерти больных, — сообщается на официальном портале органов власти Еврейской автономной области. С 19 марта по 5-е мая в интернате скончались 10 пациентов. У троих подтвердился диагноз грипп, остальные умерли от пневмонии.