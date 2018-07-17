Z Архив новостей новости
5 6 6 413
09:31, 17 июля 2018

Директора Биробиджанского психоневрологического интерната уволили из-за смерти больных

Директора Биробиджанского психоневрологического интерната уволили из-за смерти больных, — сообщается на официальном портале органов власти Еврейской автономной области. С 19 марта по 5-е мая в интернате скончались 10 пациентов. У троих подтвердился диагноз грипп, остальные умерли от пневмонии.

Комментарии

6

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

kochar 17 июля 2018 | 09:41

За смерть десятков больных всего лишь увольняют.
О как.

grazschdanin 17 июля 2018 | 09:54

Директора Биробиджанского психоневрологического интерната уволили из-за смерти больных, — сообщается на официальном портале органов власти Еврейской автономной области. С 19 марта по 5-е мая в интернате скончались 10 пациентов. У троих подтвердился диагноз грипп, остальные умерли от пневмонии.
#

Нет ли в этом антисисимизьму?

vetsurgeon 17 июля 2018 | 10:11

grazschdanin: заговор, мать его...

yralez 17 июля 2018 | 09:55

Вот такие гады, типа пациентов, портят статистику , а страдают невинные люди.

А что будет, если старики в РФ назло станут откидываться , не доживая до пенсии ?
Неужели пострадают ребята из Правительства, ГД. СФ ?

А накажет их Чекист ?
И у своих пацанов вырвет стариковский триллион изо рта и со своего счета ?


nenepaletz 17 июля 2018 | 10:04

Врач, или хотя бы фельдшер в т. н. Медицинском учреждении были?

vladimirbelarus 17 июля 2018 | 10:06

Директор "Смерть". Врачей за это сажают, а у директора всего лишь халатность.

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Опубликовано второе видео с хорватским футболистом, который выкрикивает «Слава Украине!» Опубликовано второе видео с хорватским футболистом, который выкрикивает «Слава Украине!» В кадре также виден помощник главного тренера хорватской сборной и бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич…

5 842 6 70379 10.07
8читать ;смотреть
Kчм-2018, футбол, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Наверное, это какая-то глубокая память о завоевании. Что мы завоеванный народ, и до сих пор мы делимся тайно на захватчиков, завоевателей и завоеванных. Поэтому у нас нет априорной веры незнакомцу…

5 489 6 29663 12.07
#слушать 02:38:10 8читать ;смотреть $скачать 36.2 МБ
Kобщество, культура, видео, передачи
Блоги

Станислав Белковский

Трамп и Путин: дружба без прорыва Вкупе с футбольным чемпионатом мира, сам факт хельскинкского свидания будет свидетельствовать: путинская РФ — отнюдь не такой уж международный изгой, как все могли подумать ещё недавно…

5 99 6 33765 10.07
Kполитика, рф, путин, трамп, сша, мнения
Голосование
Стоил ли Чемпионат мира таких расходов?
5 93 6 10796 10.07
Интервью Особое мнение

Константин Косачев гость: Константин Косачев глава Комитета Совета Федерации по международным делам

НАТО это военный блок. Он берется за те задачи, к которым не предназначен, не приспособлен, но собирается раз из раза делать ради того, чтобы продемонстрировать свой любимый натовский флаг…

5 135 6 10778 12.07
#слушать 38:55 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Kполитика, власть, видео, передачи
Блоги

+ Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» «Я сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках»...

5 553 6 48573 12.07
8читать ;смотреть
Kспорт, футбол, события
Блоги

«Прошу Вас проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова» Мать Олега Сенцова обратилась к Владимиру Путину с прошением о помиловании её сына…

5 275 6 24241 13.07
Kсенцов, суды, тюрьмы, путин, украина, рф, события
Блоги

Хорватские болельщики развернули баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» Болельщики сборной Хорватии развернули 50-метровый баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» на Триумфальной площади в Москве…

5 109 6 11135 11.07
Kфутбол, общество, мнения
Блоги

Владимир Колокольцев: Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности И вот эти партнерские отношения — их можно выстраивать не только в рамках оказания помощи людям, которые пропали, пропали без вести, но и строить партнерские отношения в мониторинге сети Интернет…

5 196 6 20455 11.07
Kполиция, волонтеры, мнения
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Тролли Список авторов лайков (особенно их совпадение под разными постами) позволяют точно очертить границы и  содержание группы троллей…

5 221 6 24842 12.07
Kинтернет, блогеры, общество, пропаганда, мнения
Блоги

Сборная Франции — чемпион мира 2018 года! Встреча в «Лужниках» командой Хорватии с завершилась со счётом 4:2...

5 90 6 10316 15.07
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, фото, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Николай II и Сталин: два главковерха Николай II и Сталин: два главковерха Мы крайне неуважительно относимся к Николаю II как к императору. При Николае немецкие войска ни до Волги, ни до Москвы, ни до Минска не дошли…

5 135 6 16227 11.07
8читать ;смотреть
Kистория, сталин, общество, власть, мнения
Голосование
За кого вы будете болеть?
5 54 6 7077 11.07
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Первый шаг сделан Владимир Путин оригинально и красиво поставил точку под разговорами о том, что мяч сирийского урегулирования находится на поле России. Он демонстративно вручил Трампу мяч чемпионата мира…

5 54 6 7232 16.07
Kпутин, трамп, сша, рф, политика, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…

5 96 6 12893 15.07
Kсша, политика, трамп, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

О наградах и незаметных свершениях Последнее время бурно обсуждают награждение Звездой Героя Сергея Кириенко. Не знаю, правда это или нет. Скажу о другом…

5 206 6 30679 13.07
Kкириенко, награды, росатом, мнения

Популярное за неделю

Новости

В презентации, показанной во время послания Федеральному собранию, не было изображения атаки на Флориду, уверяет Путин Слова «Флорида» там не было, сказал российский президент…

5 25 6 4854
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Безумно сочувствую Владимиру Владимировичу. Помимо всего, на нем лежит обязанность придумывать забавы для огромного количества идиотов — если для них не придумать забаву, они изобретут ее для себя сами…

5 103 6 127694 11.07
#слушать 49:36 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Домагой Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине». Вы…
5 85 6 16594 12.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Доверие у граждан утеряно. Россия на пути в пропасть Нужна скорейшая отставка Правительства и этого провального экономического блока. Нужен роспуск Парламентов всех уровней и назначение на  весну 2019 года досрочных выборов…

5 348 6 273638 14.07
Kрф, пенсии, экономика, власть, общество, мнения
Блоги

+ «Я иногда жалею, что сейчас не 37-й год» «Я иногда жалею, что сейчас не 37-й год» Полицейский: Обосрали Россию, да?
Верзилов: Да мы не обсирали Россию, у нас нет цели. Мы, наоборот, за Россию…

5 498 6 152841 15.07
8читать ;смотреть
Kакции, чм-2018, протесты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7119772
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3575130

Сегодня в эфире