Трамп проигнорировал рекомендации своих советников выражать жесткую позицию на переговорах с Владимиром Путиным
Президент США Дональд Трамп проигнорировал рекомендации своих советников выражать жесткую позицию на переговорах с Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом пишет газета «Вашингтон Пост» со ссылкой на анонимные источники.
Издание жестко критикует Трампа, редакционная статья о саммите в Хельсинки вышла под заголовком «Трамп только что вступил в сговор с Россией. Открыто».
Комментарии18
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komiccap_nkvd 17 июля 2018 | 09:39
В США раскритиковали выступление президента США Дональда Трампа на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным, передает «Газета.ру». Так, экс-глава ЦРУ Джон Бреннан назвал позицию Трампа «предательством».
«Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки выходит за пределы понятия «особо тяжких преступлений и проступков». Это не что иное как предательство. Мало того, что комментарии Трампа имбецильны, он полностью в кармане Путина. Патриоты-республиканцы, вы где?»
noxepy_7_40_ 17 июля 2018 | 09:42
komiccap_nkvd: Они все в стрип-баре, вместе с Кариночкой Орловой.
fig__vvam 17 июля 2018 | 10:04
noxepy_7_40_: растопчут Трампа, причем все.
Первыми начнут его советники из администрации.
Республиканское рукководство Конгресса уже начало его топтать.
жалко мужика, как бы не сел.
noxepy_7_40_ 17 июля 2018 | 09:40
Я не понел, он что, плешивого не поставил на место, что-ли?!!!!! Опять зрада?!!!
olegleon 17 июля 2018 | 09:45
noxepy_7_40_: це перемога!
"Президент Украины Петр Порошенко затронул тему встречи глав России и США во время своего выступления в передаче «Свобода слова» на телеканале ICTV. Несмотря на то что Трамп не стал упоминать Украину во время совместной пресс-конференции, Порошенко уверен, что Киев остается в числе приоритетных направлений политики США и НАТО."
sg91 17 июля 2018 | 10:05
olegleon:
Педя прав. По данным из непроверенных источников Трамп хоть и не сказал прилюдно "Слшава Украине", но заходя в туалет, где не было камер, два раза энергично подпрыгнул в знак солидарности с героями Мандана!
dmitry35 17 июля 2018 | 10:29
olegleon: Украина всегда будет в сердцах президентов Штатов.
stebinmaku 17 июля 2018 | 09:42
«Трамп только что вступил в сговор с Россией. Открыто»
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Если открыто, то это не сговор, а договор. )
gerzr 17 июля 2018 | 10:05
stebinmaku: "зажать жёсткую позицию"- это как?
fig__vvam 17 июля 2018 | 10:12
stebinmaku: О чем договор, что подписано? есть пустые словесные заявления, которые завтра будут опровергнуты советниками Трампа и его министрами.
Сам Трамп тоже скажет, что его не так поняли.
В общем пустопорожняя пиар-встреча, которой не надо придавать значения.
Но Трамп получит по полной и в СМИ и в Конгрессе.
Вчера республиканцы в Конгрессе уже очень резко высказались и Трампе.
Демократы дают им выступить на разогреве.
Сами начнут топтать Трампа позднее.
Жалко мужика, ведь посадят его.
speculyant 17 июля 2018 | 10:22
fig__vvam: "Тебе посодют! А ты-не воруй!" (с) ;0)))
trans 17 июля 2018 | 09:50
Смешно читать уверения Трампа и Путина что на Тпампа нет компромата.
marineru 17 июля 2018 | 09:58
trans: да там и компромат не нужен, уже давно виолончельный концерт был сыгран, ведь Трамп только бизнес-параметрами меряет политику.
snikkersnepper 17 июля 2018 | 09:52
Хосподи, даже о том, как Трампуша вчера феерил, Эхонько узнает от анонимных источников Вашингтон Пост. Клиника.
Все-таки, при всех его весьма обширных недостатках (шоумен и бабник), Рыжий по-прежнему живой человек. В отличие от мертвечины вроде всех этих госдепартаментов, евросоветов, вашингтонпостов и Эха Москвы (которое мертвее всех мертвых). Надеюсь, ему за это зачтется.
Да, а американской "верхушке" (политической или медийной - там ведь не только ВП истерил) нужна тотальная и кропотливая ДЕНАЦИФИКАЦИЯ (в прямом смысле этого слова). Хотя бы во имя спасения этого несчастного человечества. И дай бог, чтоб для этого нашлись средства получше пролива имени Курчатова.
fig__vvam 17 июля 2018 | 10:16
snikkersnepper: бессильный жалобный вой портянок по поводу провала пиар-встречи просто смешон.
Ребятки, покапжите хоть маленькую такую бумажку, которая по результатам встречи подписана.
Ну хоть пустую декларацию покажите.
Только словоблудие и треп с обеих сторон.
Ничем не подтвержденные и не зафиксированные.
polikarpich 17 июля 2018 | 10:32
snikkersnepper: Не согласен. Это российской верхушке просто необходима срочная ДЕПУТИНИЗАЦИЯ, а народу - не менее экстренная ДЕДЕБИЛИЗАЦИЯ.
Не за человечество переживать надо, а за ближнего.
glotov 17 июля 2018 | 10:18
- Вы игнорировали наши рекомендации!
- Тьфу на вас! .... Тьфу на вас еще раз!
listen_up 17 июля 2018 | 10:41
А вот это фразу Трампа мало кто заметил: I trust Putin as much as I trust our spies. Да и сам Доня не очень понял, как трехсмысленно это прозвучало. А экс-чекист, конечно, очень хорошо понял, но сделал морду лопатой.
Левая пресса во всем мире визжит по поводу недостаточно жесткой позиции Трампа. Уже всем давно ясно, что да, влезали в выборы. Ну и что теперь? 4 месяца договаривались об этой встрече, чтобы высказать друг другу свои обиды и претензии? Вот вы встретились с человеком, с которым давно разругались, а теперь хотели бы помириться. И вы начнете с упреков и обвинений? Нет, так не помиришься!