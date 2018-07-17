Президент США Дональд Трамп проигнорировал рекомендации своих советников выражать жесткую позицию на переговорах с Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом пишет газета «Вашингтон Пост» со ссылкой на анонимные источники.

Издание жестко критикует Трампа, редакционная статья о саммите в Хельсинки вышла под заголовком «Трамп только что вступил в сговор с Россией. Открыто».