Россия готова помочь с ядерным разоружением Северной Кореи
Россия готова помочь с ядерным разоружением Северной Кореи, — заявил президент Путин в интервью Фокс-Ньюз. Путин рассказал, что обсуждал ситуацию в КНДР с президентом США на саммите в Хельсинки. По мнению Путина, Трамп сделал очень много для урегулирования ситуации, но для того, чтобы добиться полного ядерного разоружения Корейского полуострова, потребуются международные гарантии, и Россия готова внести свой вклад.
Комментарии13
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archibald_dandy_esquire 17 июля 2018 | 09:37
да-да ! РФ поможет КНДР с ядерным разоружением так же, как помогла Сирии с химическим разоружением - погрузят, сделают круг и привезут обратно - заблудились...
marineru 17 июля 2018 | 09:52
archibald_dandy_esquire: но привезут в 2 раза больше чем приняли. Ну чтоб ещё разок «разоружать» пришлось.
gordy 17 июля 2018 | 10:10
@Россия готова помочь с ядерным разоружением Северной Кореи@
Мало ей своих свалок?
semen2026 17 июля 2018 | 09:43
вова-II (застенчивый) и гарантии... это что-то особенного!))) никогда не встречались!)
platonnekafrin 17 июля 2018 | 09:43
Окрыленное рыхлостью и податливостью объективно более весомого соперника, наше супервсё, помчалось моложаво спасать весь внешний мир, забыв чуть-чуть про Родину.
ansata 17 июля 2018 | 10:08
platonnekafrin: И спасибо, что забыл, ибо все, к чему не прикоснется....
semen2026 17 июля 2018 | 09:45
можно конечно, но сначала вове надо в гаагу заскочить...а потом вернёмся к этому вопросу!)))
gregor 17 июля 2018 | 09:46
Россия готова помочь с ядерным разоружением Северной Кореи
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щас ..... .
doxerom 17 июля 2018 | 09:53
Путин, ты со своими дружками внеси свой вклад в пенсии "дарагих расеян", которых тебе Ельцин по наследству передал или пусть дохнут дальше.
yralez 17 июля 2018 | 10:01
Сегодня чекист в ударе.......готов к новым поставкам.
vetsurgeon 17 июля 2018 | 10:08
плохая идея. украине уже "помогли". да и сирии тоже "помогли" неслабо, с химическим разоружением
consts 17 июля 2018 | 10:35
А чего не помочь - деньги-то уже ясно откуда новые взять.
oleg_kievlyanin 17 июля 2018 | 10:37
//Россия готова помочь с ядерным разоружением Северной Кореи, — заявил президент Путин в интервью Фокс-Ньюз. //
С химическим разоружением Сирии уже помогли.