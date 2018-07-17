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09:29, 17 июля 2018

Посольство России в США добивается консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, задержанной 15-го июля

В Вашингтоне в сообщении дипмиссии отмечается, что консульский отдел выясняет обстоятельства задержания, а также местонахождение россиянки.
Как говорится в сообщении Минюста США, Бутина обвиняется в попытках развивать связи с  физическими лицами в США, а также организациями, которые имеют влияние на американскую политику с целью продвижения интересов Российской Федерации. Право на такую деятельность имеет только официально зарегистрированный иностранный агент. Бутиной грозит до  пяти лет тюрьмы. Ее адвокат заявил РИА, что она не является агентом российского правительства.

Комментарии

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sasass 17 июля 2018 | 09:37

Шпионка , как и Чапман...

archibald_dandy_esquire 17 июля 2018 | 09:40

sasass:
нельзя пускать - отравят важного свидетеля... легко

olegleon 17 июля 2018 | 09:42

sasass: а в России что с теми, кто забыл объявить себя "иностранным агентом"? много из них сидит?

andre_klimov 17 июля 2018 | 09:53

olegleon:
А много ты знаешь американских граждан приехавших в Россию по студенческой визе и на самом деле занимающихся тут лоббизмом (который в России не узаконен, кстати)?

olegleon 17 июля 2018 | 10:01

andre_klimov: так это только к студенческой визе относится?

andre_klimov 17 июля 2018 | 09:51

sasass:
Так и "Чапка" - не шпионка. Всего лишь "медовая ловушка", только хорошо натренированная. Как-никак папа - посол-разведчик, первый раз дочку подложил под посольского сынка в 15 лет, после чего был изгнан даже из африканскойстраны. И "замели" её не за шпионаж, а за обыцхный криминал - отмывание денег. А эту - за нарушение визового режима и занятие незаконной деятельностью. Практически как проститутку-гастролёрку.

mikhail_spb_ 17 июля 2018 | 09:39


Через 5 лет её вернут, она споёт дуэтом с нацдилером "с чего начинается родина" и станет телеведущей.

compare 17 июля 2018 | 09:53

быстренько,сюда ее и на телевидение: "тайны маши бутиной",в пару "чапменьше"....

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