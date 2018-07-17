Посольство России в США добивается консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, задержанной 15-го июля

В Вашингтоне в сообщении дипмиссии отмечается, что консульский отдел выясняет обстоятельства задержания, а также местонахождение россиянки.

Как говорится в сообщении Минюста США, Бутина обвиняется в попытках развивать связи с физическими лицами в США, а также организациями, которые имеют влияние на американскую политику с целью продвижения интересов Российской Федерации. Право на такую деятельность имеет только официально зарегистрированный иностранный агент. Бутиной грозит до пяти лет тюрьмы. Ее адвокат заявил РИА, что она не является агентом российского правительства.