В поисковой выдаче «Яндекса» оказались персональные данные россиян

В открытый доступ, в частности, попала личная информация клиентов Сбербанка, департамента транспорта Москвы и РЖД.

Копии паспортов, банковские транзакции, билеты на самолеты и поезда и другая приватная информация оказалась доступна в выдаче крупнейшего российского поисковика. Утечку обнаружил эксперт по работе с поисковыми системами Павел Медведев. В «Фейсбуке» он опубликовал скриншоты, на которых видно, что «Яндекс» позволяет увидеть данные крупных банков, сервисов бронирования билетов, столичных муниципальных служб и других онлайн-сервисов. Как поясняет Медведев, это стало возможным из-за того, что владельцы сайтов сами не предприняли необходимых мер для защиты информации.

В «Яндексе», комментируя ситуацию, отметили, что компания не может нести за это ответственность – поисковик выдает все данные, доступ к которым не заблокирован владельцами ресурсов. В Сбербанке, сообщает «Коммерсант FM», заявили, что уже начали разбирательство. При этом в банке подчеркнули, что в открытый доступ не попала информация, которая могла бы нанести ущерб клиентам.

В начале июля стало известно о крупной утечке документов с сервиса Google Docs – конфиденциальные данные также оказались доступны в выдаче «Яндекса».