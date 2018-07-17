Карельского историка и правозащитника Юрия Дмитриева этапировали в Петербург

Ему назначили новую психиатрическую экспертизу. Об этом написала дочь Дмитриева, рассказала директор научно информационного центра Мемориал Ирина Флиге.

Юрий Дмитриев разоблачил имена многих людей, которые занимались репрессиями в Карелии. Его обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью, до этого его судили за изготовление детской порнографии. Правозащитники называют все обвинения надуманными и политическими.