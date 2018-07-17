Карельского историка и правозащитника Юрия Дмитриева этапировали в Петербург
Ему назначили новую психиатрическую экспертизу. Об этом написала дочь Дмитриева, рассказала директор научно информационного центра Мемориал Ирина Флиге.
Юрий Дмитриев разоблачил имена многих людей, которые занимались репрессиями в Карелии. Его обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью, до этого его судили за изготовление детской порнографии. Правозащитники называют все обвинения надуманными и политическими.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт