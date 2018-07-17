Отношения Москвы и Вашингтона стали заложником разногласий во внутренней американской политике, — заявил Путин в интервью телеканалу Фокс-Ньюз.

«Это ваши внутриполитические игры. Не делайте отношения между Россией и Соединенными Штатами заложником вашей внутриполитической борьбы. Кстати говоря, то, что это использовано во внутриполитической борьбе — это для меня очевидно, и это не делает чести американской демократии. Потому что использовать правоохранительные органы во внутриполитической борьбе недопустимо. Кстати, суд усомнился в том, что господин Мюллер назначен в полном соответствии с американским законом на ту должность, которую он сейчас занимает в качестве спецпредставителя. Это было сделано, как считают в американском суде, с нарушением действующего американского законодательства. Но это не мое дело, пожалуйста, разберитесь в этом сами», — сказал президент РФ.

Путин также назвал смешными обвинения в попытках вмешаться в президентские выборы в США.

Знаменитый актер, бывший губернатор Калифорнии, Арнольд Шварценеггер, раскритиковал то, как Трамп выглядел на совместной конференции с Владимиром Путиным после переговоров в Хельсинки. «Трамп напоминал вареную макаронину», — сказал Шварценеггер в видеообращении в своем Твиттере.

Ранее Трампа раскритиковал сенатор Джон Маккейн, по его словам, совместная пресс-конференция стала «одним из самых позорных» выступлений Трампа: «Оба лидера говорили по одному сценарию, а Трамп решил защищать тирана от вопросов, которые задавала свободная пресса».