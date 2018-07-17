Отношения Москвы и Вашингтона стали заложником разногласий во внутренней американской политике, — заявил Путин
Отношения Москвы и Вашингтона стали заложником разногласий во внутренней американской политике, — заявил Путин в интервью телеканалу Фокс-Ньюз.
«Это ваши внутриполитические игры. Не делайте отношения между Россией и Соединенными Штатами заложником вашей внутриполитической борьбы. Кстати говоря, то, что это использовано во внутриполитической борьбе — это для меня очевидно, и это не делает чести американской демократии. Потому что использовать правоохранительные органы во внутриполитической борьбе недопустимо. Кстати, суд усомнился в том, что господин Мюллер назначен в полном соответствии с американским законом на ту должность, которую он сейчас занимает в качестве спецпредставителя. Это было сделано, как считают в американском суде, с нарушением действующего американского законодательства. Но это не мое дело, пожалуйста, разберитесь в этом сами», — сказал президент РФ.
Путин также назвал смешными обвинения в попытках вмешаться в президентские выборы в США.
Знаменитый актер, бывший губернатор Калифорнии, Арнольд Шварценеггер, раскритиковал то, как Трамп выглядел на совместной конференции с Владимиром Путиным после переговоров в Хельсинки. «Трамп напоминал вареную макаронину», — сказал Шварценеггер в видеообращении в своем Твиттере.
Ранее Трампа раскритиковал сенатор Джон Маккейн, по его словам, совместная пресс-конференция стала «одним из самых позорных» выступлений Трампа: «Оба лидера говорили по одному сценарию, а Трамп решил защищать тирана от вопросов, которые задавала свободная пресса».
Комментарии4
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oprswen 17 июля 2018 | 09:07
"Можно было конечно предположить что у Кремля есть какой-то компромат на Трампа, но судя по вчерашнему поведению Трампа, по его мимике и речи, там не просто компромат, а что-то действительно очень большое, черное и убойное типа инцеста, педофилии или подпольного членства в КПРФ"
serhio_25__ 17 июля 2018 | 09:09
oprswen: Не, там видео, как Трамп ссыт на пиндоснявеньких хомяков.
mikhail_spb_ 17 июля 2018 | 09:08
Теперь до конца недели вся лента новостей будет забита цитатами из выступлений нацдилера?
Честнейший человек, все безоговорочно ему верят.
fosst13 17 июля 2018 | 09:09
mikhail_spb_: Никто ему не верит. Верят только эховыски ботам.