Участники Международного авиакосмического салона в Фарнборо в день открытия заключили сделки на 46 млрд долларов

Участники Международного авиакосмического салона в британском Фарнборо в день открытия заключили сделки на 46 миллиардов долларов. Это вдвое превышает показатели салона 2016 года, — сообщили организаторы.

В этом году в Фарнборо не присутствует Роскосмос, Ростех и Рособоронэкспорт, — сообщает «Коммерсантъ».