Участники Международного авиакосмического салона в Фарнборо в день открытия заключили сделки на 46 млрд долларов
Участники Международного авиакосмического салона в британском Фарнборо в день открытия заключили сделки на 46 миллиардов долларов. Это вдвое превышает показатели салона 2016 года, — сообщили организаторы.
В этом году в Фарнборо не присутствует Роскосмос, Ростех и Рособоронэкспорт, — сообщает «Коммерсантъ».
Комментарии2
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pro_hanov 17 июля 2018 | 08:54
"в Фарнборо не присутствует Роскосмос, Ростех и Рособоронэкспорт"
Прошла весна, настало лето. Спасибо Путину за это! Не нужны нам самолёты, пешком походим. Зато Крым наш.
vezdehod 17 июля 2018 | 09:10
Россия ПРОЛЕТЕЛА мимо.