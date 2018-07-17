США потратят на строительство своего посольства в Иерусалиме более 21 миллиона долларов
США потратят на строительство своего посольства в Иерусалиме более 21 миллиона долларов, в сто раз больше, чем планировалось, — сообщают израильские СМИ. Американцы уже потратили более 300 тысяч долларов на реконструкцию здания димписсии перед официальным открытием 14 мая.
Комментарии2
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olegleon 17 июля 2018 | 08:56
а где стоны "ограбили пенсионеров!"??
plantagenista 17 июля 2018 | 09:04
olegleon: Сейчас какой-нибудь патрик или нелибермотт раззинется об ограблении евреями несчастных американских налогоплательщиков