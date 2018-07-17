Россия будет рассматривать как угрозу расширение НАТО на восток, — заявил президент Путин, отвечая на вопросы Фокс-Ньюз, — ведущего телеканала Криса Уоллеса интересовало, как Россия отреагирует на возможное вступление в НАТО Грузии или Украины.

Путин также подчеркнул, что размещение элементов американской ПРО в Румынии представляет прямую угрозу безопасности России.