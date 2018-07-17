Россия будет рассматривать как угрозу расширение НАТО на восток, — заявил президент Путин
Россия будет рассматривать как угрозу расширение НАТО на восток, — заявил президент Путин, отвечая на вопросы Фокс-Ньюз, — ведущего телеканала Криса Уоллеса интересовало, как Россия отреагирует на возможное вступление в НАТО Грузии или Украины.
Путин также подчеркнул, что размещение элементов американской ПРО в Румынии представляет прямую угрозу безопасности России.
Комментарии9
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olegleon 17 июля 2018 | 08:53
враньё всё это. сто раз уже объясняли, что ПРО в Румынии направлено против северокорейских ракет, которые долететь туда не могут, но вдруг лет через 10-20 смогут
semen2026 17 июля 2018 | 08:59
капец воронежу...! вова будет рассматривать... главное чтобы было написано!)
vezdehod 17 июля 2018 | 09:07
Заявил и заявил - что дальше то он собирается делать?
semen2026 17 июля 2018 | 09:09
vezdehod: с песковым? как обычно... навке и не снилось!)))
serhio_25__ 17 июля 2018 | 09:00
Если НАТО будет расширяться на восток, то Россия будет расширяться на запад.
Без обид, все честно.
ppvngavr 17 июля 2018 | 09:00
Опять Ялта-Потсдам - 2. Согласно Хельсинскому Акту, суверенные страны имеют право на независимый выбор системы обеспечения своей безопасности, и в связи с этим никакое давление со стороны России НЕПРИЕМЛЕМО.
Действия РФ, направленные на дальнейший подрыв суверенитета Грузии, Молдовы и Украины, будут иметь для нее КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ последствия. Об этом читайте в публикации "На пути к катастрофе":
http://www.proza.ru/2018/04/10/1117
serhio_25__ 17 июля 2018 | 09:05
ppvngavr: А давление со стороны США приемлемо?
andre_klimov 17 июля 2018 | 09:04
"Лестничное остроумие" и явная обида на Трампа. Интересно, что же там между ними произошло? Отчего оно истерит теперь по интервью?
neon999 17 июля 2018 | 09:10
Сам нападает на соседние страны и «видит угрозу» в защитных мерах обеспокоенных соседей. Но «крымнаш» завёл толпу и всякими футбольными истериями градус сумасшетствия поддерживается. Так что все стадо прыгнет в пропасть за бараном-вожаком.