Комиссар Совета Европы по правам человека просит Генпрокурора России освободить из-под стражи Оюба Титиева
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович просит Генпрокурора России освободить из-под стражи главу грозненского Мемориала Оюба Титиева. Как напоминает Миятович, российский омбудсмен Татьяна Москалькова и глава СПЧ Михаил Федотов предлагали перенести рассмотрение дела в другой регион — это указывает на наличие сомнений в соблюдении прав Титиева, если дело останется в Чеченской республике, — подчеркивает комиссар Совета Европы.
Чеченские власти обвиняют правозащитника в хранении наркотиков. Сам Титиев считает дело сфальсифицированным.
Комментарии2
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parasuk_ 17 июля 2018 | 08:58
В это мемориале каждый первый или наркоторговец или педофил. Не зря их иностранными агентами признали :)
neon999 17 июля 2018 | 09:03
Хорошо, когда за кого-то прессуемого путинскими приспешниками вступаются.
Но нынче пытают и ни за что сажают в тюрьму тысячами, и всем заграница не поможет.
Говорят 10-20% заключённых - осуждённых ни за что, или за какие-нибудь пустяки, за которые следует лишь слегка оштрафовать. А это уже сотни тысяч.
Явно государство не способно поддерживать правопорядок и его надо менять.