Комиссар Совета Европы по правам человека просит Генпрокурора России освободить из-под стражи Оюба Титиева

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович просит Генпрокурора России освободить из-под стражи главу грозненского Мемориала Оюба Титиева. Как напоминает Миятович, российский омбудсмен Татьяна Москалькова и глава СПЧ Михаил Федотов предлагали перенести рассмотрение дела в другой регион — это указывает на наличие сомнений в соблюдении прав Титиева, если дело останется в Чеченской республике, — подчеркивает комиссар Совета Европы.

Чеченские власти обвиняют правозащитника в хранении наркотиков. Сам Титиев считает дело сфальсифицированным.