Основатель и глава компании «Амазон» Джефф Безос стал богатейшим человеком в современной истории
Его состояние достигло 150 миллиардов долларов, — сообщает Блумберг. На втором месте в рейтинге — Билл Гейтс с 95 миллиардами, третий – инвестор Уоррен Баффет — 83 миллиарда.
По оценке Блумберг, богатейший из россиян – глава Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин — занимает 45-е место в рейтинге. Его состояние оценивается почти в 20 миллиардов долларов.
Комментарии1
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polsan 17 июля 2018 | 08:52
Деятельность этой компании не так уж безупречна и её обвиняют в уклонении от уплаты налогов в полной мере и не раз писали в западной прессе об использовании рабского труда гастарбайтеров в Италии, Испании и Германии.