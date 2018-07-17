Основатель и глава компании «Амазон» Джефф Безос стал богатейшим человеком в современной истории

Его состояние достигло 150 миллиардов долларов, — сообщает Блумберг. На втором месте в рейтинге — Билл Гейтс с 95 миллиардами, третий – инвестор Уоррен Баффет — 83 миллиарда.

По оценке Блумберг, богатейший из россиян – глава Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин — занимает 45-е место в рейтинге. Его состояние оценивается почти в 20 миллиардов долларов.