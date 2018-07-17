Литературная премия «Русский Букер» не будет вручаться в 2018 году — не удалось найти спонсора. Об этом сообщает комитет премии. Премия может прекратить существование, если не удастся найти источники финансирования.

«Русский Букер» вручается за лучший роман на русском языке. Премию учредили в 92-м году по инициативе Британского совета в России, как аналогичный проект британской Букеровской премии.