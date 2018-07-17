Литературная премия «Русский Букер» не будет вручаться в 2018 году
Литературная премия «Русский Букер» не будет вручаться в 2018 году — не удалось найти спонсора. Об этом сообщает комитет премии. Премия может прекратить существование, если не удастся найти источники финансирования.
«Русский Букер» вручается за лучший роман на русском языке. Премию учредили в 92-м году по инициативе Британского совета в России, как аналогичный проект британской Букеровской премии.
Комментарии3
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ukraminadozemljudobrjt 17 июля 2018 | 08:42
Всякому гону дают премию, вот с ними больше никто не связывается.
timbuktu 17 июля 2018 | 08:48
ukraminadozemljudobrjt: вы огорчены,что букера не дали проханову?
molchun 17 июля 2018 | 09:07
"Эта премия, в общем-то, к реальной литературе, за редчайшим исключением, отношения не имеет: люди получают премии не за качество художественного текста, не за какое-то художественное открытие, не за умение достучаться до читателя, а за верность определённой тусовке, в основном — экспериментально-либерального направления. Практически все книги, которые были отмечены премией, начиная с первой — «Линии судьбы, или сундучок Милошевича» Марка Харитонова, присужденной в 1992 году, не имели никакой серьёзной читательской судьбы. Да, их издали разок, они получили премию и тут же были напрочь забыты. Их больше не переиздают, не читают. А ведь уровень произведения подтверждается, прежде всего, востребованностью. Букеровские же избранники — абсолютно невостребованы" Ю. Поляков