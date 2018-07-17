Россияне с ВИЧ пожаловались в Комитет ООН против пыток на отказ в доступе к антиретровирусной терапии и тестированию
Об этом сообщает «Коммерсантъ». В жалобе отмечают, что с отказом сталкиваются в основном люди, находящиеся под стражей и те, у кого нет постоянной регистрации.
По словам авторов обращения, отказы основаны на дискриминационных основаниях и приводят «к ненужной боли и страданиям людей, живущих с ВИЧ».
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