У России нет компромата на президента США, — заявил Владимир Путин в интервью американскому телеканалу Фокс-Ньюз. Путин подчеркнул, что у российских спецслужб просто не хватило бы ресурсов для тотальной слежки за всеми политиками и бизнесменами.

Президент также назвал смешными обвинения в попытках вмешаться в президентские выборы в США.