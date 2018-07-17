У России нет компромата на президента США, — заявил Владимир Путин
У России нет компромата на президента США, — заявил Владимир Путин в интервью американскому телеканалу Фокс-Ньюз. Путин подчеркнул, что у российских спецслужб просто не хватило бы ресурсов для тотальной слежки за всеми политиками и бизнесменами.
Президент также назвал смешными обвинения в попытках вмешаться в президентские выборы в США.
Комментарии5
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apels 17 июля 2018 | 08:52
Вот на что-что а на шпионаж у нас денег всегда хватает :) Со стариков соберем, но шпиЁны будут в шоколаде!
Счас бы он сказал, что есть компромат !)))))
olegleon 17 июля 2018 | 08:59
apels: и много со стариков собрали?
40% доходов ПФ и госбюджета идут на выплаты. даже Германия или США могут себе позволить тратить на госпенсии не более 20%, а Россия 40% и продолжается вой "хатим ещё!"
ostapbey 17 июля 2018 | 08:52
Нет???
Как это нет???
И как могли допустить такую исключительно важную недоработку??
Даже!!!!
ostapbey 17 июля 2018 | 08:55
Приснопомятый Рихард Зорге сколько лет дурку включал японцам??
А ведь союзники все были.. что Германия с Японией.
Что Россия с Германией.
И никакой фашизм с национализмом не мешал ихней дружбе, скрепленной кровью даже..
wlad2011 17 июля 2018 | 09:03
Трамп за эту путинскую таблетку и торганул интересами своей страны и мира.