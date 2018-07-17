В Вашингтоне задержана гражданка России Мария Бутина
Американские власти обвиняют ее в попытке работать в качестве иностранного агента без предварительного уведомления, — сообщает Минюст.
Бутина работала на российского чиновника, который внесен в американский санкционный список. По некоторым данным, это бывший вице-спикер Совета Федерации, а затем зампред ЦБ Александр Торшин, — об этом сообщает ТАСС. Бутиной грозит до пяти лет тюрьмы.
Комментарии2
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hlp5118 17 июля 2018 | 08:55
Слоао "работола" не стоит потреблят, так ак самом коммунюке сказано " предполагаем" или так хочется "нагадить", как и амкриканским демократам.
j_partizan 17 июля 2018 | 08:58
Если россиянка работает на Россию - это логично и нормально.
Если гражданин России, член российского правительства работает в интересах иностранного государства - это преступление.
Не стоит из-за собственных организационных промахов обвинять ни в чем не винных людей.