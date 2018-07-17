В Вашингтоне задержана гражданка России Мария Бутина

Американские власти обвиняют ее в попытке работать в качестве иностранного агента без предварительного уведомления, — сообщает Минюст.

Бутина работала на российского чиновника, который внесен в американский санкционный список. По некоторым данным, это бывший вице-спикер Совета Федерации, а затем зампред ЦБ Александр Торшин, — об этом сообщает ТАСС. Бутиной грозит до пяти лет тюрьмы.