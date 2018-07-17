Россия готова представить свои контраргументы к итогам расследования катастрофы малазийского Боинга
Россия готова представить свои контраргументы к итогам расследования катастрофы малазийского Боинга, проведенного совместной следственной группой, — заявил ТАСС первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский — в связи с годовщиной крушения самолета на юго-востоке Украины.
Дипломат подчеркнул, что Москва не признает результаты расследования. Он сомневается, что этот вопрос будет поднят в Совете безопасности ООН.
Пассажирский Боинг был сбит из ЗРК «Бук» на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. В конце мая эксперты опубликовали промежуточный доклад, согласно которому «Бук» был привезен из России и принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде под Курском.
В Министерстве обороны России утверждают, что ни один ЗРК не пересекал российско-украинскую границу.
Комментарии20
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davi__koloradov 17 июля 2018 | 08:37
Только на лживые выкрутасы путинских убийц нас рать.
sg91 17 июля 2018 | 08:53
davi__koloradov:
Пока чот насрали на твою Окраину. Сколько бы Педя не визжал что дал Трампу четкие указания как Путина заломать, оказалось чот он никто, и звать его никак, и даже ниоткуда. Трамп плевать хотел на Окраины, он деловой человек и разговаривает с Центрами
markdim 17 июля 2018 | 08:54
davi__koloradov: как и на домыслы либерохомячья
merelymy 17 июля 2018 | 09:07
markdim: домыслы либерохомячья...
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Точно, говорят, что несвежие распятые мячики падали с неба, потому что были значительно тяжелее воздуха и имели обратную сексуальную ориентацию неустановленного размера рабочего профиля.
Что и требовалось доказать в оон.
ukraina_biomusor 17 июля 2018 | 08:38
Петро алкаш в запой ушел на месяц ,взрослые дядьки в Хельсинки про кастрюляндию даже не вспомнили ,пичалька !)))
ostapbey 17 июля 2018 | 08:48
Летчик ВОЛОШИН воскресе??
А ведь диспетчер Карлос утверждал что дуба дал..
И он тоже.
Даже..
prishvin 17 июля 2018 | 08:41
- Чем аргументировать будете?
- АргУментом!
ostapbey 17 июля 2018 | 08:50
prishvin: prishvin: на последнем слове.. на скамье подсудимых..
" Да здравствует гаагский суд, самый гуманный суд в русском мирке!!"
Даже..
lenin3 17 июля 2018 | 08:51
prishvin: главный контраргУмент:"выфсеврете",подкрепленный мощными"авыдокажите" и "ихтамнебыло"...
semen2026 17 июля 2018 | 08:47
вова-II (застенчивый): на боинге не было слов "малазийский"... вот и результат. сами виноваты!)))
putin_itogy 17 июля 2018 | 08:49
Законы Зоны:
Выдержки.
Отрицалово.
Наезжают?
Нападай сам.
Не верь,
не бойся,
не проси.
Сами снимут, санкции, обвинения.
Потому как там, в обществах западных,
тоже много, таких, своих.
Коррупция и маргинализм,
скрыто существуют,
в любых даже самых совершенных системах.
В Швейцарии, ведь тоже есть,
тихо и скрытно живут,
люди которые симпатизируют путину.
vedma2017 17 июля 2018 | 08:52
Конечно, обсуждать нужно не в Совбезе ООН, а в трибунале .
vasya_von_smetankin 17 июля 2018 | 08:53
Неужели покажут испанского диспетчера Карлоса, украинского лётчика Волошина и визитку Яроша, оставленную на месте катастрофы?
А где они разместят пятикилометровое бэндэровское НЛО?
semen2026 17 июля 2018 | 08:54
а этой отрыжке ебезни с "французской" фамилией можно верить!???)))
mumaras 17 июля 2018 | 09:00
Вроде уже были аргументы от МО, Леонтьева, Алмаз-Антея, Московского комсомольца..
vblack 17 июля 2018 | 09:00
То есть, примет участие в суде? Кто ещё может рассматривать контраргументы?
mardian 17 июля 2018 | 09:00
Убийцы!
kondrakr 17 июля 2018 | 09:01
Да, в общем, всем наплевать на ваши контраргументы. Самолёт сбит. Следствие обвиняет вас. Вы вели своё следствие все эти годы. Если ваше следствие указывает на других виновников, просто опубликуйте его выводы. А контраргументы можно поберечь до трибунала. Там им будет самое место.
semen2026 17 июля 2018 | 09:03
Россия готова представить свои контраргументы В ГААГЕ!
monterado_ancona_marche 17 июля 2018 | 09:03
ВСУ и Порося со своей камарильей ответят за сбитый Боинг.
И лживые обкуренные голландские следователи пойдут по этапу.
Немного ждать осталось.