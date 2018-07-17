Минувшей ночью на востоке Москвы уровень сероводорода был превышен в два с половиной раза
Об этом сообщает Мосэкомониторинг. В последний раз превышение уровня сероводорода отмечалось 1-го июля там же, в районе Новокосино.
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Об этом сообщает Мосэкомониторинг. В последний раз превышение уровня сероводорода отмечалось 1-го июля там же, в районе Новокосино.
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Комментарии2
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vladimirgornitsky 17 июля 2018 | 08:32
Что-то немыслимое - в нормальной стране. Людей систематически травят, а власти не могут даже источник отравления атмосферы найти столько времени, не то что устранить. Точнее, не хотят. Найти-то - не проблема. Но - зачем? Никто особо не протестует, дышат люди сероводородом и молчат. Так чего власти беспокоиться?
andygo__ru 17 июля 2018 | 08:33
Мундиаль закончен - забудьте (С)