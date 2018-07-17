50 человек попали в больницу в Туве с острой кишечной инфекцией
Они отравились куриным мясом в закусочной. По данным местных властей, среди пострадавших 10 детей.
В отношении владельца закусочной началась проверка. Заведение закрыто, — сообщает ТАСС.
Комментарии1
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ostapbey 17 июля 2018 | 09:10
Батька не взял, так тувашам сплавили? Мимо Онищенко..
Даже?