Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении поправки в закон о рекламе
Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении поправки в закон о рекламе — они разрешают телеканалам выделят на рекламу не 9, а 12 минут в час.
По мнению экспертов, больше всего от этого может выиграть СТС. Об этом сообщает РБК.
Комментарии2
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timbuktu 17 июля 2018 | 08:34
да это же наглое ущемление говорильни шейнина,скабеевых и остальной пропагандистской рати! это явно работа западных диверсантов!
compare 17 июля 2018 | 08:46
timbuktu: да...теперь шейнину-золотарю,придется с ведром д...ма быстрее носиться по студии-есть надежда,что споткнется и упав,окажется в "объятиях родственной субстанции". как никогда,подходит китайское выражение: "сольёмся в радости!"