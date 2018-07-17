Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении поправки в закон о рекламе — они разрешают телеканалам выделят на рекламу не 9, а 12 минут в час.

По мнению экспертов, больше всего от этого может выиграть СТС. Об этом сообщает РБК.