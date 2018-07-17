В выдачу Яндекса попали личные данные клиентов Сбербанка, РЖД и Департамента транспорта Москвы
Среди файлов, которые можно было получить через поисковик, оказались даже копии паспортов граждан, — сообщает РБК
Яндекс возложил ответственность за раскрытие личных данных на владельцев сайтов, где они были размещены. В Сбербанке сообщили о начале разбирательства по этому поводу.
Комментарии1
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andygo__ru 17 июля 2018 | 08:31
Хм... забавно: а что, кто-то еще пользуется продажным Яндексом? Который, к тому же, еще и во все щели лезет?