В выдачу Яндекса попали личные данные клиентов Сбербанка, РЖД и Департамента транспорта Москвы

Среди файлов, которые можно было получить через поисковик, оказались даже копии паспортов граждан, — сообщает РБК

Яндекс возложил ответственность за раскрытие личных данных на владельцев сайтов, где они были размещены. В Сбербанке сообщили о начале разбирательства по этому поводу.