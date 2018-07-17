Хамовнический суд Москвы приговорил к 15 суткам ареста участников Пусси Райот
Хамовнический суд Москвы приговорил к 15 суткам ареста участников Пусси Райот – Веронику Никульшину, Ольгу Курачеву, Ольгу Пахтусову и Петра Верзилова. Они выбежали на поле Лужников во время финального матча Чемпионата мира по футболу.
Все четверо признаны виновными по статье о грубом нарушении правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях. Это максимальное наказание по данной статье. Всем четверым запрещено посещать спортивные мероприятия в течение трех лет.
Комментарии6
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tks 17 июля 2018 | 08:21
Putlerismus Ordinaris Vulgaris, etc.
varangian2011 17 июля 2018 | 08:24
По двушечки не дали только потому, чтобы российскую власть потом весь мир не высмеял, который своими глазами это все видел. )
parasuk_ 17 июля 2018 | 08:39
varangian2011: Да ладно. Вон французы павленского в тюрьме маринуют и весь мир молчит. Включая крикливых российских либерашек и правозащитников :)
varangian2011 17 июля 2018 | 08:44
parasuk_: Сравнили х.р с пальцем. Одни на поле выбежали, другой здания поджигает.
buzukin1912 17 июля 2018 | 08:25
Петр Верзилов - бешеная ..., тьфу, Пусси Райот :) Трахнут его на женской зоне местные авторитетки :)
vladimirgornitsky 17 июля 2018 | 08:28
Разумное решение. Завести уголовное дело, при желании, конечно, можно было. Неважно, что оснований вроде нет. Статью об оскорблении чувств любителей футбола еще не придумали. Но это неважно "Был бы человек, статья найдется". Но это означало бы афиширование полного провала российских спецслужб, их профессиональную несостоятельность. Поэтому дело решили спустить на тормозах. А для устрашения недовольных режимом придумают что-нибудь другое.