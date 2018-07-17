Хамовнический суд Москвы приговорил к 15 суткам ареста участников Пусси Райот – Веронику Никульшину, Ольгу Курачеву, Ольгу Пахтусову и Петра Верзилова. Они выбежали на поле Лужников во время финального матча Чемпионата мира по футболу.

Все четверо признаны виновными по статье о грубом нарушении правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях. Это максимальное наказание по данной статье. Всем четверым запрещено посещать спортивные мероприятия в течение трех лет.