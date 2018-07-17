Там уже состоялось заседание Священного синода и центральное массовое событие — двадцатикилометровый крестный ход. Не все жители довольны происходящим. Международные памятные акции в честь столетней годовщины расстрела семьи императора Николая Второго в Екатеринбурге минувшей ночью пришли к своей кульминации — многотысячному крестному ходу. Его возглавил патриарх Кирилл, там же шли губернатор Евгений Куйвашев и новый уральский полпред Николай Цуканов. Приезд Кирилла обставлен весьма помпезно: Для поездок по городам области патриарх использует специально арендованные вертолеты, а в Екатеринбург прилетел на бизнес-джете, которые ему предоставили спонсоры. По городу он передвигается с кортежем, для которого в городе перекрывают дороги. Накануне перекрытия устраивали и для малого крестного хода — к большому неудовольствию многих водителей. А дальнобойщикам в понедельник закрыли въезд на кольцевую автодорогу.

Для простых смертных, кроме постоянных церковных служб, различные концерты, выставки и кинопоказы, а также фестиваль колокольного звона. Новшеством Царских дней в этом году стал палаточный лагерь на три тысячи паломников, разбитый одном из центральных скверов города.

Мероприятия Царских дней проходят и в других городах области — Каменске-Уральском, Алапаевске и Верхотурье. Во время Царских дней состоялось заседание Священного синода, на котором церковь отказалась признть подлинность найденных под Екатеринбургом царских останков. Кроме того, прозвучало предложение переименовать Свердловскую область в Екатеринбургскую.