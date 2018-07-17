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08:02, 17 июля 2018

Комитет Госдумы по труду сегодня рассмотрит проект пенсионной реформы

Он был внесен правительством в нижнюю палату парламента в середине июня. На заседании профильного комитета Госдумы планируется изучить отзывы на проект пенсионной реформы от региональных парламентов. Министр труда Максим Топилин, который, как ожидается, будет представлять документ, ранее говорил, что положительный ответ направили более 60 субъектов России. Какие, не уточняется. При этом на прошлой неделе «Ведомости» сообщили, что положительные отзывы, напротив, отправили лишь 19 регионов. А собеседники газеты в «Единой России» и в Госдуме утверждали, что депутатам тех субъектов, где пройдут выборы в местные парламенты, рекомендовано воздержаться от прямого одобрения пенсионной реформы. Напомним, она предполагает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63 лет. Тем временем первое чтение законопроекта может пройти уже в этот четверг. Единороссы планируют внести в документ сопроводительные меры, одной из которых является введение понятия «человек предпенсионного возраста». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее выразила мнение, что пенсионная реформа будет одобрена парламентом уже этой осенью.

Комментарии

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yralez 17 июля 2018 | 08:15

Они его так для издевательств называют......по труду ?

anticolonel 17 июля 2018 | 08:29

Что там рассматривать, надо срочно принимать. Народ уже в радостном предвкушении от грядущего счастья.

opponent70 17 июля 2018 | 08:48

Ох, и аукнутся этим "омандаченным" эта "реформа"!!! Быть им всем отх**ченными!!! Готов пожертвовать на это пару черенков от лопат...

velizara_eliseeva 17 июля 2018 | 08:58

"...положительный ответ направили более 60 субъектов России".
Отрапортовали, антинародные народные избранники?
Понятно, вас же в законодательные собрания по принципу продажности назначали.
Самые бессовестные и делают погоду в стране.
Голос разума, здравого смысла, правды, чЕсти не в в честИ.
Как же все это угрожает будущему страны!

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