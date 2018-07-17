Комитет Госдумы по труду сегодня рассмотрит проект пенсионной реформы

Он был внесен правительством в нижнюю палату парламента в середине июня. На заседании профильного комитета Госдумы планируется изучить отзывы на проект пенсионной реформы от региональных парламентов. Министр труда Максим Топилин, который, как ожидается, будет представлять документ, ранее говорил, что положительный ответ направили более 60 субъектов России. Какие, не уточняется. При этом на прошлой неделе «Ведомости» сообщили, что положительные отзывы, напротив, отправили лишь 19 регионов. А собеседники газеты в «Единой России» и в Госдуме утверждали, что депутатам тех субъектов, где пройдут выборы в местные парламенты, рекомендовано воздержаться от прямого одобрения пенсионной реформы. Напомним, она предполагает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63 лет. Тем временем первое чтение законопроекта может пройти уже в этот четверг. Единороссы планируют внести в документ сопроводительные меры, одной из которых является введение понятия «человек предпенсионного возраста». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее выразила мнение, что пенсионная реформа будет одобрена парламентом уже этой осенью.