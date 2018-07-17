В Вашингтоне по обвинениям в работе «агентом российского правительства» задержана россиянка
Как отмечается в сообщении американского Минюста, Мария Бутина могла быть использована Москвой для оказания влияния на принятие решений в США. Мария Бутина пыталась использовать личные связи с влиятельными гражданами и организациями в США с целью продвижения интересов российских властей. Об этом говорится в обвинительном заключении. Согласно документу, Бутина по меньшей мере два года работала по указанию высокопоставленного чиновника российского правительства, который впоследствии вошел в руководство Центробанка. Его имя не называется, однако отмечается, что весной он был включен в санкционный список США. Предполагается, что речь идет о зампреде ЦБ Александре Торшине. Ранее CNN сообщал, что девушка с таким же именем работала его «специальной помощницей».
29-летнюю Марию Бутину задержали два дня назад. В США россиянка находилась по студенческой визе. Сама Бутина через своего адвоката отвергла все подозрения в свой адрес. Первые слушания по делу Марии Бутиной пройдут завтра. По предъявленным обвинениям россиянке грозит до 5 лет лишения свободы
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
semia 17 июля 2018 | 08:08
Ладно.молодая еще из тюрьмы выйдет. Может торшин потом на ней еще и женится,как Сердюков на Васильевой
radionews 17 июля 2018 | 08:09
Мелкие лукавство: не Бутина, а Путина.
Именно поэтому русский МИД не начал скакать и кочевряжится, выкрикивая ихтамнет, атыдакажы, аэтанемы!, а тихонечко зашуршал коленками, адвокатов начал готовить, оправдания выдвигать.
rash 17 июля 2018 | 08:25
radionews: Теперь новый мем - "там не написано Флорида".
luger_max_otto 17 июля 2018 | 08:18
Ну, нормальное нарушение законов о лоббистской деятельности, ничего удивительного.
andre_klimov 17 июля 2018 | 08:19
Её вели два года только за нарушение визового режима и нелегальной лоббисткой деятельности? Это звучит несколько странно и, очень похоже, через неё "разматывали" что-то ещё.
На радость "патриотам" это тот случай, когда санкции пошли во вред самим США - из-за попадания "покровителя" под санкции использовать этот канал полученя информации стало невозможно.
fosst13 17 июля 2018 | 08:35
Как неожиданно точно под встречу. Ну прям совсем случайно и не вызывает подозрений.
j_partizan 17 июля 2018 | 08:47
Пора осознать, что мигрант может работать на своё родное государство и не раздувать из этого уголовные дела, а лучше усовершенствовать свою службу безопасности, чтобы избегать подобных инцидентов.