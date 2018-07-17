В Вашингтоне по обвинениям в работе «агентом российского правительства» задержана россиянка

Как отмечается в сообщении американского Минюста, Мария Бутина могла быть использована Москвой для оказания влияния на принятие решений в США. Мария Бутина пыталась использовать личные связи с влиятельными гражданами и организациями в США с целью продвижения интересов российских властей. Об этом говорится в обвинительном заключении. Согласно документу, Бутина по меньшей мере два года работала по указанию высокопоставленного чиновника российского правительства, который впоследствии вошел в руководство Центробанка. Его имя не называется, однако отмечается, что весной он был включен в санкционный список США. Предполагается, что речь идет о зампреде ЦБ Александре Торшине. Ранее CNN сообщал, что девушка с таким же именем работала его «специальной помощницей».

29-летнюю Марию Бутину задержали два дня назад. В США россиянка находилась по студенческой визе. Сама Бутина через своего адвоката отвергла все подозрения в свой адрес. Первые слушания по делу Марии Бутиной пройдут завтра. По предъявленным обвинениям россиянке грозит до 5 лет лишения свободы