Минпромторг предложил отстранить иностранные компании от модернизации российских ТЭС

Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Речь идёт о программе, стоимость около полутора триллионов рублей. По данным издания, министерство, в частности, настаивает на том, чтобы не привлекать иностранные компании к поставкам газовых турбин для тепловых электростанций. В проекте подготовленного плана говорится о поэтапном выпуске российских турбин и субсидиях из бюджета на их создание. Газета напоминает, что сейчас в России газовые турбины большой мощности производит только совместное предприятие Siemens и «Силовых машин» по немецкой технологии.