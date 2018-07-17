Минпромторг предложил отстранить иностранные компании от модернизации российских ТЭС
Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Речь идёт о программе, стоимость около полутора триллионов рублей. По данным издания, министерство, в частности, настаивает на том, чтобы не привлекать иностранные компании к поставкам газовых турбин для тепловых электростанций. В проекте подготовленного плана говорится о поэтапном выпуске российских турбин и субсидиях из бюджета на их создание. Газета напоминает, что сейчас в России газовые турбины большой мощности производит только совместное предприятие Siemens и «Силовых машин» по немецкой технологии.
Комментарии5
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kir_pich_101 17 июля 2018 | 07:24
Видать будем просто жечь костры...
angrew 17 июля 2018 | 07:24
Так тепла не будет? Переживем...пенсия все-равно не скоро.
radionews 17 июля 2018 | 07:26
Следствие разрыва на испытаниях сименсовских турбин, "доработанных" русскими мудрецами. После разрыва они все равно не подлежат восстановлению, а проклятый Сименс ещё и требует заплатить за то, что русские хотели их улучшить.
blindpew_33 17 июля 2018 | 07:34
Переводим на русский: у кого-то подрос сынок, у сынка уже есть компания, которой сильно мешает конкуренция Сименса и прочих иностранцев. Работать лучше, качественнее и дешевле, чтобы выиграть конкуренцию? Да вы что, это не наш путь! Надо устранить конкурентов, и все дела.
mppv 17 июля 2018 | 07:38
Дак что придётся восстанавливать советские технологии без откатов Сименса?
Тяжкий путь ...