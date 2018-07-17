Российское сообщество людей, живущих с ВИЧ, пожаловалось в комитет ООН против пыток
Как пишет газета «Коммерсантъ», это произошло впервые. В тексте говорится, что пациенты с ВИЧ в России сталкиваются с отказами в необходимом лечении. Прежде всего, это касается тех, кто содержится под стражей или не имеет постоянной регистрации в том или ином городе. Авторы доклада указывают, что отказы основаны на дискриминации и приводят к страданиям людей.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
golodomor_ze__hohlokost 17 июля 2018 | 07:30
"Российское сообщество людей, живущих с ВИЧ" - очередной носатый кагал в России?
varangian2011 17 июля 2018 | 07:36
Людей содержащихся под стражей в России вообще за людей не считают, соответственно и никаких прав, в том числе права на медицинскую помощь у них быть не может.