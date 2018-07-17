Российское сообщество людей, живущих с ВИЧ, пожаловалось в комитет ООН против пыток

Как пишет газета «Коммерсантъ», это произошло впервые. В тексте говорится, что пациенты с ВИЧ в России сталкиваются с отказами в необходимом лечении. Прежде всего, это касается тех, кто содержится под стражей или не имеет постоянной регистрации в том или ином городе. Авторы доклада указывают, что отказы основаны на дискриминации и приводят к страданиям людей.