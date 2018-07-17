В Вашингтоне задержана россиянка Мария Бутина подозреваемая в работе на власти нашей страны

Об этом сообщил Минюст США. По его данным, минимум на протяжении двух лет Бутина работала на высокопоставленного чиновника российского правительства, вошедшего впоследствии в руководство ЦБ. Имя чиновника ведомство не приводит, отмечая лишь что в апреле он попал под санкции США. В России Мария Бутина была известна как помощница сенатора Александра Торшина, а также как член правления общественной организации «Право на оружие», отмечает BBC. Сама Бутина через своего адвоката сообщила, что ничьим агентом не является.