В Вашингтоне задержана россиянка Мария Бутина подозреваемая в работе на власти нашей страны
Об этом сообщил Минюст США. По его данным, минимум на протяжении двух лет Бутина работала на высокопоставленного чиновника российского правительства, вошедшего впоследствии в руководство ЦБ. Имя чиновника ведомство не приводит, отмечая лишь что в апреле он попал под санкции США. В России Мария Бутина была известна как помощница сенатора Александра Торшина, а также как член правления общественной организации «Право на оружие», отмечает BBC. Сама Бутина через своего адвоката сообщила, что ничьим агентом не является.
Комментарии1
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lechak 17 июля 2018 | 07:33
Ваууууу!!! Ещё одна Чапман... Ну каналов на ТВ хватит, куда нибудь пристроят.