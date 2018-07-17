Зампостпреда при ООН: У РФ есть контраргументы к расследованию крушения Боинга на Украине
Россия готова представить свои контраргументы к итогам расследования катастрофы малайзийского «Боинга», проведенного Совместной следственной группой (ССГ). Об этом заявил ТАСС первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в связи с годовщиной крушения самолета на юго-востоке Украины «Мы выступаем за полное расследование, как это предусмотрено соответствующей резолюцией, — указал он. — Конечно, я думаю, мы каким-то образом будем давать контраргументы, хотя пока еще официально данные (расследования ССГ — прим. ТАСС) не были опубликованы, были только предварительные результаты».
Комментарии2
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lenin3 17 июля 2018 | 07:14
Главный контраргУмент:"выфсеврете".подкрепляемый мощными"авыдокажите" и "ихтамнебыло"...
brandfa 17 июля 2018 | 07:18
lenin3: могут ещё и "Калинку" станцевать.