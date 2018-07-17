В Киеве пройдет массовая акция памяти жертв «Боинга» MH17, сбитого на востоке Украины
За четыре года, прошедших с момента катастрофы, не был задержан ни один подозреваемый в причастности к инциденту. Цветы, свечи и игрушки в память о погибших пассажирах рейса МH17 сегодня будут нести к посольствам тех стран, граждане которых стали жертвами авиакастрофы в небе над Донбассом. Большинство пассажиров, находившихся на борту, были подданными Нидерландов, также в «Боинге» летели малазийцы, австралийцы, англичане, бельгийцы, немцы и филлипинцы. Кроме того злополучным рейсом путешествовали по одному гражданину Канады и Новой Зеландии. Своеобразные народные мемориалы сегодня должны возникнуть у диппредставительств всех этих государств в Киеве.
В начале июля голландский МИД сообщил, что суд по делу о крушении состоится в этой стране и по местным законам. По сведениям международной следственной группы, «Боинг» был сбит ракетой с зенитной установки «Бук», которая прибыла на территорию Украины из России. Москва свою причастность к происшествию отрицает. Накануне министры иностранных дел «Большой семерки» призвали Россию сотрудничать с властями Австралии и Нидерландов, чтобы выяснить правду по делу о крушении малазийского «Боинга».
Комментарии3
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serg4422 17 июля 2018 | 07:17
сами сбиваем,сами поминаем.
sg91 17 июля 2018 | 07:26
Все по-скакловски. Сами сбили, сами помянули, привычно прокляли москалей...
А когор там задерживать то? Летчик Волошин самоубился, диспетчер Петренко, коотрая вела Боинг, куда то таинственно исчезла... Расчет украинского Бука, которые в том районе были, о чем победно рапортовали уктоСМИ накануне трагедии, давно сгинул в АТО по синьке. А Турчинова попробуй арестуй..
xuato 17 июля 2018 | 07:31
Мы тут с казаками борт завалили!
Ну молодцы!
Кажись гражданский борт.
Значит, завозили шпионов. Нех.. летать, сейчас война идет, бл..ть.
Кажись - Нидерланы
Молчи идиот!