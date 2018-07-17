В Киеве пройдет массовая акция памяти жертв «Боинга» MH17, сбитого на востоке Украины

За четыре года, прошедших с момента катастрофы, не был задержан ни один подозреваемый в причастности к инциденту. Цветы, свечи и игрушки в память о погибших пассажирах рейса МH17 сегодня будут нести к посольствам тех стран, граждане которых стали жертвами авиакастрофы в небе над Донбассом. Большинство пассажиров, находившихся на борту, были подданными Нидерландов, также в «Боинге» летели малазийцы, австралийцы, англичане, бельгийцы, немцы и филлипинцы. Кроме того злополучным рейсом путешествовали по одному гражданину Канады и Новой Зеландии. Своеобразные народные мемориалы сегодня должны возникнуть у диппредставительств всех этих государств в Киеве.

В начале июля голландский МИД сообщил, что суд по делу о крушении состоится в этой стране и по местным законам. По сведениям международной следственной группы, «Боинг» был сбит ракетой с зенитной установки «Бук», которая прибыла на территорию Украины из России. Москва свою причастность к происшествию отрицает. Накануне министры иностранных дел «Большой семерки» призвали Россию сотрудничать с властями Австралии и Нидерландов, чтобы выяснить правду по делу о крушении малазийского «Боинга».