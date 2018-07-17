Карельского историка и правозащитника Юрия Дмитриева этапировали в Петербург

Ему назначили новую психиатрическую экспертизу. Об этом стало известно от дочери Дмитриева, рассказала директор петербургского центра «Мемориал» Ирина Флиге. Юрия Дмитриева обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери. Историка задержали спустя несколько месяцев после того, как суд оправдал его по делу об изготовлении детской порнографии.