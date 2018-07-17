Суд вновь рассмотрит ходатайство об ограничении сроков ознакомления с делом для Кирилла Серебренникова
Первое решение суда обязывало режиссёра ознакомиться с материалами до 19 июля. Однако Мосгорсуд это постановление отменил. Кирилла Серебренникова и других фигурантов так называемого «дела Седьмой студии» обвиняют в хищении бюджетных денег. Материалы расследования — это около 260 томов. Следствие считает, что защита затягивает процесс ознакомления. Сам Кирилл Серебренников ранее сказал, что ожидает скорейшего завершения разбирательства. В свою очередь адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов назвал утверждения следствия о затягивании ознакомления с материалами дела «профанацией уголовного процесса».
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