Суд вновь рассмотрит ходатайство об ограничении сроков ознакомления с делом для Кирилла Серебренникова

Первое решение суда обязывало режиссёра ознакомиться с материалами до 19 июля. Однако Мосгорсуд это постановление отменил. Кирилла Серебренникова и других фигурантов так называемого «дела Седьмой студии» обвиняют в хищении бюджетных денег. Материалы расследования — это около 260 томов. Следствие считает, что защита затягивает процесс ознакомления. Сам Кирилл Серебренников ранее сказал, что ожидает скорейшего завершения разбирательства. В свою очередь адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов назвал утверждения следствия о затягивании ознакомления с материалами дела «профанацией уголовного процесса».